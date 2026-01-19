ترامپ توقايەۆ پەن قازاقستاندى بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە شاقىردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتى گازا بويىنشا قۇرىلاتىن بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ قۇرامىنا كىرۋگە رەسمي شاقىرىپ، ال قازاقستانعا قۇرىلتايشى مەملەكەتتەردىڭ ءبىرى بولۋدى ۇسىندى.
بۇل جايىندا Tengrinews.kz پورتالىنا پرەزيدەنتتىڭ كومەكشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي ايتتى.
بۇعان دەيىن ءمالىم بولعانىنداي، ا ق ش پرەزيدەنتى گازا بويىنشا بەيبىتشىلىك كەڭەسىن قۇرادى. اتالعان كەڭەسكە قۇرىلتايشى مەملەكەت رەتىندە قاتىسۋعا ءبىرقاتار ەلدىڭ باسشىلارىنا شاقىرۋ جولدانعان. ارگەنتينا، ماجارستان، تۇركيا، پاكىستان، مىسىر، يوردانيا، قاتار جانە يتاليا مۇنداي شاقىرتۋ العاندارىن راستاپ، ونى قابىلداعاندارىن جاريا ەتتى.
سونىمەن قاتار شاقىرۋ فرانسيا، گەرمانيا جانە ب ا ە كوشباسشىلارىنا دا جولدانعان. الايدا، ازىرشە ولاردىڭ تارابىنان رەسمي راستاۋ بولعان جوق.
وسىنىڭ اياسىندا ديپلوماتيالىق ورتادا جانە جۋرناليستەر اراسىندا ەلىمىزدىڭ الەمدەگى تۇراقتىلىق پەن قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋداعى ۇلەسىن، ونىڭ ىشىندە گازا سەكتورى مەن جالپى تاياۋ شىعىستاعى احۋالدى رەتتەۋدەگى كۇش- جىگەرىن مويىنداۋ رەتىندە ءدال وسىنداي شاقىرتۋدى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ دا العانى تالقىلانا باستادى.
ۆاشينگتون پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ يبراھيم كەلىسىمىنە قوسىلۋ تۋرالى شەشىمىن دە جوعارى باعالاعاندىعى دا ەرەكشە اتاپ وتىلەدى.
مۇنان بولەك، مەملەكەت باسشىمىز تاياۋدا دونالد ترامپپەن، ماحمۋد ابباسپەن جانە بينيامين نەتانياحۋمەن تەلەفون ارقىلى كەلىسسوز جۇرگىزدى. وسىعان وراي Tengrinews.kz اقورداعا اق ۇيدەن بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە قاتىسۋ تۋرالى رەسمي شاقىرۋ بولعان-بولماعانىن انىقتاپ كورۋگە تىرىسقان ەدى.
پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىباي بۇل فاكتىنى راستادى.
- ءبىرقاتار ەلدىڭ كوشباسشىلارىنىڭ پرەزيدەنت دونالد ترامپتان مۇنداي رەسمي شاقىرۋ العانى تۋرالى مالىمدەمەلەرىنەن كەيىن بۇل فاكتىنى جاسىرۋ دۇرىس بولماس ەدى. ءيا، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ الەم كوشباسشىلدارىنىڭ اراسىندا العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ بەيتىشلىك كەڭەسىنىڭ قۇرامىنا كىرۋ، ال قازاقستانعا قۇرىلتايشىلاردىڭ ءبىر بولۋ تۋرالى رەسمي شاقىرۋ الدى. مەملەكەت باسشىسى ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ اتىنا جاۋاپ حات جولداپ، شىنايى ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى جانە اتالعان جاڭا بىرلەستىكتىڭ قۇرامىنا كىرۋگە كەلىسەتىنىن ءبىلدىردى. پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ تاياۋ شىعىستا مىعىم بەيبىتشىلىككە قول جەتكىزۋگە جان-جاقتى ۇلەس قوسۋعا، مەملەكەتارالىق سەنىم مەن جاھاندىق تۇراقتىلىقتى نىعايتۋعا ۇمتىلاتىنىن راستادى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار ول پرەزيدەنتتىڭ جانە ونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ بۇل ماسەلەنى وسى ۋاقىتقا دەيىن نەلىكتەن جاريالاماعانىن ءتۇسىندىردى.
- ءبىز دونالد ترامپ اكىمشىلىگى رەسمي حابارلاعانعا دەيىن بۇل ماسەلەگە قاتىستى مالىمدەمە جاساۋ ادەپسىز بولادى دەپ سانادىق. دەگەنمەن، پروتسەسس وزدىگىنەن ءجۇرىپ كەتتى. كەلىسىم الىنعاننان كەيىن بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ قۇرامىنا كىرۋگە كەلىسكەن مەملەكەتتەردىڭ تولىق ءتىزىمىن جاريا ەتىلىپ قالار، - دەپ تۇسىندىرەدى رۋسلان جەلدىباي.
