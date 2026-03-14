ترامپ رەسەيلىك مۇنايعا سالىنعان سانكسيالاردى ۋاقىتشا جەڭىلدەتتى
استانا. KAZINFORM - مۇناي نارىعىنداعى شيەلەنىستى جاعداي اياسىندا ا ق ش قارجى مينيسترلىگى رەسەي مۇنايىنا قاتىستى سانكسيالاردى ۋاقىتشا جەڭىلدەتتى، دەپ جازدى BILD اگەنتتىگى.
ۆەدومستۆو تەڭىزدە، ياعني تانكەرلەردە تۇرعان شيكى مۇناي مەن مۇناي ونىمدەرىن جەتكىزۋ جانە ساتۋ ءۇشىن ارنايى ليتسەنزيا بەردى. ليتسەنزيا ءبىر اي مەرزىمگە جارامدى جانە ماسكەۋدىڭ مالىمەتىنشە، شامامەن 100 ميلليون باررەل مۇنايعا قاتىستى.
ا ق ش قارجى ءمينيسترى Scott Bessent بۇل قادام «رەسەي ۇكىمەتىنە ەلەۋلى قارجىلىق ارتىقشىلىق اكەلمەيدى» دەپ سەندىردى. ا ق ش رەسەيدىڭ Russian invasion of Ukraine باستاۋىنا بايلانىستى ونىڭ مۇنايىنا سانكسيالار ەنگىزگەن بولاتىن. الايدا Iran-مەن سوعىس باستالعاننان كەيىن مۇناي باعاسى كۇرت ءوستى. بۇعان Strait of Hormuz ارقىلى الەمدە وندىرىلەتىن مۇنايدىڭ شامامەن %20- ى تاسىمالداناتىنى جانە تەگەران بۇل باعىتتى ءىس جۇزىندە جاۋىپ تاستاعانى سەبەپ بولدى. وسى جاعدايعا بايلانىستى ۆاشينگتون مۇناي تاپشىلىعى ماسەلەسىن شەشۋدىڭ جولدارىن قاراستىرىپ جاتىر.
ا ق ش قارجى مينيسترلىگىنىڭ تەڭىزدەگى رەسەيلىك مۇنايعا بەرگەن ليتسەنزياسى رەسەيگە قاتىستى تاعى ءبىر ۋاقىتشا جەڭىلدىكتەن كەيىن قابىلداندى. بۇعان دەيىن India-عا رەسەيلىك مۇناي ساتىپ الۋعا رۇقسات بەرىلگەن ەدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى Donald Trump اپتا باسىندا مۇناي نارىعىنداعى تاپشىلىقتى وتەۋ ءۇشىن سانكسيالاردى جەڭىلدەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان. ونىڭ سوزىنشە: «ءبىز كەيبىر ەلدەرگە سانكسيا ەنگىزدىك. ورمۋز بۇعازى قايتا اشىلعانشا، بۇل سانكسيالاردى ۋاقىتشا الىپ تاستايمىز».
سونىمەن قاتار گەرمانيا كانسلەرى Friedrich Merz ا ق ش شەشىمىن سىنعا الىپ، ونى «قاتە قادام» دەپ اتادى. ونىڭ ايتۋىنشا، رەسەي ءالى دە Ukraine-داعى سوعىستى توقتاتۋ جونىندە كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋگە دايىن ەكەنىن كورسەتكەن جوق. «سوندىقتان ءبىز ماسكەۋگە قىسىمدى كۇشەيتۋىمىز كەرەك»، - دەدى كانسلەر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن الەمدە مۇناي باعاسى 2022 -جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتتى.