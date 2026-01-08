ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:40, 08 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ترامپ گرەنلانديانى يەمدەنۋ جوسپارىن قۇردى

    استانا. قازاقپارات - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ گرەنلانديانى ساتىپ الۋ جوسپارىن قىزۋ تالقىلاپ جاتىر. بۇل تۋرالى اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليۆيتت مالىمدەدى.

    Фото: bruegel.org

     ول ترامپتىڭ ارالدى كۇشپەن باسىپ الۋعا دا دايىن ەكەنىن جوققا شىعارمادى. بۇعان دەيىن اق ءۇي باسشىسى گرەنلانديانى ا ق ش- قا قوسۋ قاجەتتىگى تۋرالى بىرنەشە رەت مالىمدەمە جاساعان ەدى. ول ارالدىڭ ۆاشينگتونعا ۇلتتىق قورعانىس ماقساتتارى ءۇشىن قاجەت ەكەنىن العا تارتتى.

     ال رەسمي كوپەنگاگەن گرەنلانديا دانيا كورولدىگىنىڭ اجىراماس بولىگى ەكەنىن جانە ەشقاشان امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ قۇرامىنا كىرمەيتىنىن بىرنەشە رەت اتاپ وتكەن.

    الەم
