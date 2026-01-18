ق ز
    13:30, 18 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ترامپ ەردوعاندى بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ قۇرىلتايشىسى بولۋعا شاقىردى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعاندى گازا سەكتورىنىڭ قالپىنا كەلتىرىلۋى مەن قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە ارنالعان «بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ» قۇرىلتايشى مۇشەسى بولۋعا شاقىردى، دەپ حابارلايدى انادولى.

    Трамп ва Эрдоған
    Фото: Anadolu Ajansi

    ترامپ ەردوعاندى گازا قالاسىن قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن قۇرىلعان «بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ» قۇرىلتايشىسى بولۋعا شاقىردى

    تۇركيا پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ بايلانىس باسقارماسىنىڭ باسشىسى بۋرحانەتتين دۋراننىڭ مالىمەتىنشە، 16- قاڭتار 2026 -جىلى ترامپ ەردوعانعا «بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ» قۇرىلتايشى مۇشەسى بولۋعا شاقىراتىن حات جولداعان.

    امەريكالىق باسشى ەردوعانعا كەڭەستىڭ جۇمىسىنا قاتىسۋ ۇسىنىلعانىن، ول گازا سەكتورىن قالپىنا كەلتىرۋ مەن قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە جاۋاپتى بولاتىنىن ايتقان.

    — ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى 2803 قارارىمەن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ جاريالاعان گازاداعى جانجالدى توقتاتۋ جونىندەگى جان- جاقتى جوسپارىن قولداۋدى شەشتى. وسى اياسدا «بەيبىتشىلىك كەڭەسى» جانە ونىڭ قۇرىلىمدارى قۇرىلىپ، گازانىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىنا جاۋاپتى بولادى، — دەپ جازدى دۋران تۋرەتسكايا NSosyal پلاتفورماسىندا.

    بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، «بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ» اتقارۋشى قۇرامىنا ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو، ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى ەلشىسى ستيۆەن ۋيتكوفف، دونالد ترامپتىڭ كۇيەۋبالاcى دجارەد كۋشنەر، دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ باسشىسى ادجاي بانگا جانە ۇلى بريتانيانىڭ بۇرىنعى پرەمەر-ءمينيسترى توني بلەر سياقتى تۇلعالار كىرۋى جوسپارلانعان.

     

