ترامپ ەردوعاندى بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ قۇرىلتايشىسى بولۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعاندى گازا سەكتورىنىڭ قالپىنا كەلتىرىلۋى مەن قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە ارنالعان «بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ» قۇرىلتايشى مۇشەسى بولۋعا شاقىردى، دەپ حابارلايدى انادولى.
تۇركيا پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ بايلانىس باسقارماسىنىڭ باسشىسى بۋرحانەتتين دۋراننىڭ مالىمەتىنشە، 16- قاڭتار 2026 -جىلى ترامپ ەردوعانعا «بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ» قۇرىلتايشى مۇشەسى بولۋعا شاقىراتىن حات جولداعان.
امەريكالىق باسشى ەردوعانعا كەڭەستىڭ جۇمىسىنا قاتىسۋ ۇسىنىلعانىن، ول گازا سەكتورىن قالپىنا كەلتىرۋ مەن قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە جاۋاپتى بولاتىنىن ايتقان.
— ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى 2803 قارارىمەن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ جاريالاعان گازاداعى جانجالدى توقتاتۋ جونىندەگى جان- جاقتى جوسپارىن قولداۋدى شەشتى. وسى اياسدا «بەيبىتشىلىك كەڭەسى» جانە ونىڭ قۇرىلىمدارى قۇرىلىپ، گازانىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىنا جاۋاپتى بولادى، — دەپ جازدى دۋران تۋرەتسكايا NSosyal پلاتفورماسىندا.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، «بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ» اتقارۋشى قۇرامىنا ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو، ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى ەلشىسى ستيۆەن ۋيتكوفف، دونالد ترامپتىڭ كۇيەۋبالاcى دجارەد كۋشنەر، دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ باسشىسى ادجاي بانگا جانە ۇلى بريتانيانىڭ بۇرىنعى پرەمەر-ءمينيسترى توني بلەر سياقتى تۇلعالار كىرۋى جوسپارلانعان.