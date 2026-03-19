ترامپ قاتارعا شابۋىل جاسالسا، يراننىڭ گاز كەن ورنىن جارىپ جىبەرەتىنىن ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تەگەران قاتارعا تاعى دا شابۋىل جاساسا، يراننىڭ وڭتۇستىك پارسى گاز كەن ورنىن جارىپ جىبەرەتىنىن ايتىپ قورقىتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى.
ترامپ الەۋمەتتىك جەلىلەردە يزرايلدىڭ ا ق ش تا، قاتار دا بىلمەگەن يراننىڭ الىپ وڭتۇستىك پارس گاز كەن ورنىنا شابۋىل جاساعانىن جاريالادى. بۇعان جاۋاپ رەتىندە يران قاتاردىڭ سۇيىتىلعان تابيعي گاز زاۋىتىنىڭ ءبىر بولىگىنە نەگىزسىز جانە ادىلەتسىز شابۋىل جاسادى.
- يزرايل ەندى بۇل ماڭىزدى وڭتۇستىك پارسى كەن ورنىنا شابۋىل جاسامايدى، ەگەر يران كىناسىز قاتار مەملەكەتىنە شابۋىل جاساۋ تۋرالى اقىلسىز شەشىم قابىلداسا، ا ق ش يزرايلدىڭ كومەگىمەن نەمەسە كەلىسىمىنسىز بۇكىل ەلدى جاپپاي جارىپ جىبەرەدى، - دەپ ەسكەرتتى ترامپ Truth Social ارناسىندا.
ا ق ش پرەزيدەنتى «وڭتۇستىك پارسى گاز كەن ورنى يران بۇرىن-سوڭدى كورمەگەن قۋات دەڭگەيىنە يە» دەپ اتاپ ءوتتى.
- مەن يراننىڭ بولاشاعىنا ۇزاق مەرزىمدى سالدارى بولاتىندىقتان، مۇنداي زورلىق-زومبىلىق پەن قيراتۋدى سانكسيالاعىم كەلمەيدى، ءبىراق ەگەر قاتاردىڭ سۇيىتىلعان تابيعي گازىنا تاعى دا شابۋىل جاسالسا، مەن ەش ويلانبايمىن، - دەپ قورقىتتى دونالد ترامپ.
Qatar Energy كومپانياسى بەيسەنبى، 19-ناۋرىزدا نەگىزگى گاز حابىنا جاسالعان جاڭا سوققىلار «ايتارلىقتاي» زالال كەلتىرگەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى CNBC TV18.
Qatar Energy كومپانياسى 18 -ناۋرىزدا راس-لاففان ونەركاسىپتىك كەشەنىنە جاسالعان الدىڭعى شابۋىلدان كەيىن «بىرنەشە سۇيىتىلعان تابيعي گاز نىساندارىنا زىمىران ءتيىپ، اۋقىمدى ورتتەر مەن زالال كەلتىرگەنىن» مالىمدەدى. يران وڭتۇستىك پارسى گاز كەن ورنىنا جاسالعان سوققىنى ايىپتادى، ال يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان «بۇكىل الەمگە اسەر ەتۋى مۇمكىن» «باقىلاۋعا كەلمەيتىن سالدارلار» تۋرالى ەسكەرتتى.
يران پارسى شىعاناعىنداعى كورشىلەرىنىڭ ەنەرگەتيكالىق نىساندارىنا، سونداي-اق كاتار مەن بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندەگى گاز نىساندارىنا شابۋىلداردى كۇشەيتتى.
يران ورمۋز بۇعازىن قورشاۋدى جالعاستىرعاندىقتان، حالىقارالىق نارىقتارداعى مۇناي باعاسى تاعى %5- عا ءوسىپ، باررەلىنە 108 دوللاردان استى.
بۇعان دەيىن يزرايلدىڭ الەمدەگى ەڭ ءىرى گاز كەن ورنىنا سوققى جاسالعانى حابارلانعان بولاتىن.
ەركەجان سماعۇلوۆا