ترامپ پەنتاگونعا دەرەۋ يادرولىق قارۋدى سىناقتان وتكىزۋدى باستاۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ا ق ش- تىڭ يادرولىق قارۋدى سىناقتان وتكىزۋدى باستاعانىن جاريالادى. ول پەنتاگونعا وسىنداي بۇيرىق بەرگەن. بۇيرىق Truth Social جەلىسىندە جاريالانعان.
دونالد ترامپ باسقا ەلدەرگە قاراعاندا ا ق ش- تا يادرولىق قارۋ كوبىرەك ەكەنىن مالىمدەدى.
- بۇعان مەنىڭ پرەزيدەنت لاۋازىمىنا العاش سايلانعاننان كەيىنگى مەرزىمدە قول جەتكىزىلدى. ول ۋاقىتتا قولدانىستاعى قارۋدىڭ بارلىعى جاڭارتىلىپ، جاڭعىرتىلدى. قارۋدىڭ جويقىندىلىعىنا قاراي مەن بۇل ءىستى جەك كوردىم. ءبىراق، امال جوق اتقارۋ كەرەك بولدى. رەسەي ەكىنشى ورىندا تۇر. قىتاي بەسنشى ورىندا، الايدا ولار الداعى بەس جىلدا تەڭەسىپ قالادى. وزگە ەلدەر سىناقتان وتكىزىپ جاتقاندىقتان مەن مينيسترلىككە ءوزىمىزدىڭ يادرولىق قارۋىمىزدى سىناقتان وتكىزۋگە بۇيرىق بەردىم. بۇل ءىس مەيىلىنشە شۇعىل باستالادى، - دەدى دونالد ترامپ.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ولاردىڭ ارسەنالىندە وزىق قارۋ جۇيەلەرىنىڭ بار ەكەنىن جاريالاعان بولاتىن.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا