ترامپ NASA باسشىسى لاۋازىمىنا ميللياردەر ايزەكماندى قايتا ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۇلتتىق ايەروناۆتيكا جانە عارىش كەڭىستىگىن زەرتتەۋ باسقارماسىنىڭ (NASA) باسشىسى قىزمەتىنە ميللياردەر جانە عارىش تۋريست دجارەد ايزەكمان كانديداتۋراسىن قايتا ۇسىندى، دەپ حابارلايدى تاسس اقپارات اگەنتتىگى.
- بۇگىن كەشكە مەن تابىستى بيزنەسمەن، فيلانتروپ، ۇشقىش جانە استروناۆت دجارەد ايزەكماندى NASA ديرەكتورى قىزمەتىنە كانديدات رەتىندە ۇسىنىپ وتىرعانىما قۋانىشتىمىن. دجارەدتىڭ عارىشقا دەگەن قۇشتارلىعى، استروناۆت رەتىندەگى تاجىريبەسى جانە زەرتتەۋ شەكارالارىن كەڭەيتۋگە، عالام قۇپيالارىن اشۋعا جانە جاڭا عارىش ەكونوميكاسىن دامىتۋعا دەگەن ۇمتىلىسى ونى NASA ءۇشىن جاڭا ءداۋىردى باستاۋعا تاماشا كانديدات ەتىپ وتىر، - دەپ جازدى ترامپ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
ترامپ سونىمەن قاتار اگەنتتىكتىڭ ديرەكتورى مىندەتىن اتقارۋشى، كولىك ءمينيسترى شون داففيدىڭ «ەرەكشە جۇمىس اتقارعانىن» اتاپ ءوتتى.
دجارەد ايزەكمان 2024 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە وتكەن العاشقى كوممەرتسيالىق عارىشتىق ميسسيا Polaris Dawn-عا قاتىسقانىمەن تانىمال. ۇشۋ كەزىندە ول Crew Dragon ەكيپاجىن باسقاردى جانە ينجەنەر سارا دجيلليسپەن بىرگە كاسىبي ەمەس عارىشكەرلەردىڭ عارىشقا العاشقى شىعۋىن ورىندادى. ايزەكمان - يلون ماسكقا تيەسىلى SpaceX كومپانياسىنىڭ سەرىكتەسى.
ترامپ بۇعان دەيىن ايزەكماندى NASA باسشىسى لاۋازىمىنا ۇسىنعان بولاتىن. 30- ساۋىردە ا ق ش سەناتىنىڭ ساۋدا، عىلىم جانە كولىك كوميتەتى ونى بەكىتۋدى كەڭەس ەتتى، ال كونگرەستىڭ جوعارعى پالاتاسىندا داۋىس بەرۋ ماۋسىمعا جوسپارلانعان بولاتىن. الايدا 31 -مامىردا پرەزيدەنت بۇل ۇسىنىستى قايتارىپ الىپ، جاڭا كانديدات ۇسىناتىنىن مالىمدەدى. امەريكالىق ب ا ق سول كەزدە ايزەكماندى يلون ماسكتىڭ قولشوقپارى دەپ اتادى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا