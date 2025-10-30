ترامپ پەن شي جينپيڭنىڭ كەزدەسۋى: ا ق ش قىتاي تاۋارلارىنا باج سالىعىن تومەندەتەدى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيادا وتكەن دونالد ترامپ پەن شي جينپيڭنىڭ كەزدەسۋىنەن سوڭ ەكى ەل اراسىنداعى سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدارعا قاتىستى داۋ شەشىمىن تاپتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
سونداي-اق بۇل كەزدەسۋدە بەيجىڭ ا ق ش-تان سويا ساتىپ الۋ، سيرەك كەزدەسەتىن مەتالداردى ەكسپورتتاۋعا رۇقسات بەرۋ جانە فەنتانيلگە قاتىستى قاتاڭ شارالار قابىلداۋ مىندەتتەمەلەرىن الدى. وعان جاۋاپ رەتىندە ا ق ش قىتايدان كەلەتىن تاۋارلارعا باج سالىعىن تومەندەتۋگە كەلىستى.
AXIOS حابارلاۋىنشا، ۆاشينگتونعا قايتىپ بارا جاتقاندا پرەزيدەنتتىك ۇشاقتا جۋرناليستەردىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ ترامپ قىتاي ەكسپورتىنا باج سالىعى %57- دان %47- عا دەيىن تومەندەيتىنىن ايتتى.
ال CNBC جازۋىنشا، ا ق ش پرەزيدەنتى ماڭىزدى كەزدەسۋدە كوپتەگەن شەشىم قابىلدانعانىن جانە سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدارعا قاتىستى داۋدىڭ شەشىلگەنىن ءمالىم ەتكەن.
ودان بولەك ترامپ قىتايمەن سيرەك كەزدەسەتىن مەتالداردى جەتكىزۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزگەنىن جانە ونىڭ شارتتارى جىل سايىن قايتا قارالىپ وتىراتىنىن حابارلادى.
فەنتانيلگە باج %20- دان %10- عا دەيىن تومەندەتىلەدى. ءوز كەزەگىندە بەيجىڭ فەنتانيلدىڭ تارالۋىن توقتاتۋ ءۇشىن بار كۇشىن سالادى جانە ا ق ش- تان سويا مەن باسقا دا اۋىلشارۋاشىلىق ونىمدەرىن قايتا ساتىپ الا باستايدى.
ترامپ تاراپتار NVIDIA جانە باسقا دا كومپانيالارمەن چيپتەردى قىتايعا ساتۋ تۋرالى كەلىسسوز جۇرگىزەتىنىن ايتتى. ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ايتۋىنشا، تايۆان تاقىرىبى تالقىلانباعان. سونداي-اق قازىرگى ۋاقىتتا ترامپ قىتاي تاۋارلارىنا %100 قوسىمشا باج سالمايتىنى ايتىلدى.
ترامپ ءساۋىر ايىندا بەيجىڭگە باراتىنىن، سودان كەيىن شي جينپيڭ ا ق ش- قا ساپارلايتىنىن حابارلادى.
ال قىتاي بۇل اقپاراتتى رەسمي تۇردە راستاعان جوق.
