ترامپ م ر ت- دان ءوتتى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت دونالد ترامپ جاقىندا ۋولتەر ريد اتىنداعى ۇلتتىق اسكەري مەديتسينالىق ورتالىعىندا تەكسەرۋ كەزىندە م ر ت- دان وتكەنىن جاريالاپ، قورىتىندىلارى ءمىنسىز بولعانىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلادى CBS News.
قازان ايىنىڭ باسىندا ترامپ ءساۋىر ايىنداعى تەكسەرۋدەن التى اي وتكەن سوڭ تاياۋ شىعىسقا اتتانار الدىندا قوسىمشا تەكسەرۋدەن ءوتتى.
ترامپتىڭ م ر ت- دان الدىن الۋ شاراسى رەتىندە وتكەنى نەمەسە ونى سكانەرلەۋدەن وتۋگە يتەرمەلەگەن ناقتى ماسەلەلەر بولۋ-بولماۋى بەلگىسىز.
- ءيا، مەن م ر ت جاسادىم، ءبارى جاقسى بولدى، ءيا. مەن سىزگە تولىق قورىتىندىنى ۇسىندىم. ءبىز م ر ت جاسادىق، ءبارى جاقسى بولدى، - دەپ حابارلادى دونالد ترامپ.
ا ق ش پرەزيدەنتى مالىمدەگەندەي، دارىگەرلەرى ونىڭ جاسىنا قاتىستى ەڭ جاقسى ناتيجەلە كورسەتىلگەنىن ايتتى.
پرەزيدەنت دارىگەرى، كاپيتان شون باربارەللا ترامپتى تەكسەرگەننەن كەيىن قىزمەتتىك جازباسىندا پرەزيدەنتتىڭ فيزيكالىق جاعدايى وتە جاقسى ەكەنىن جانە ونىڭ بيولوگيالىق جاسى «حرونولوگيالىق جاسىنان شامامەن 14 جاسقا كىشى» ەكەنىن حابارلادى.
باربارەللا پرەزيدەنت «زاماناۋي ۆيزۋالداۋ، زەرتحانالىق تەكسەرۋ جانە پروفيلاكتيكالىق مەديتسينالىق تەكسەرۋلەردەن» وتكەنىن حابارلاپ، «ساپار اياسىندا جۇرگىزىلگەن كەشەندى زەرتحانالىق تەكسەرۋلەر تۇراقتى مەتابوليكالىق، گەماتولوگيالىق جانە جۇرەك پارامەترلەرىن قوسا العاندا، ەرەكشە ناتيجەلەر كورسەتكەنىن» قوستى.
بۇعان دەيىن ترامپ ەكىنشى رەت جوسپارلى مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتەتىنىن جازعان بولاتىنبىز.