ترامپ «ۇلكەن جيىرمالىقتىڭ» سامميتىنە بارمايدى، ا ق ش اتىنان ۆيتسە-پرەزيدەنت قاتىسادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قاراشا ايىندا وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسىندا وتەتىن «ۇلكەن جيىرمالىقتىڭ» (G20) سامميتىنە بارمايتىنىن مالىمدەدى. ونىڭ ورنىنا كەزدەسۋگە ا ق ش ۆيتسە- پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس قاتىسادى، دەپ حابارلايدى DW.
ترامپتىڭ ايتۋىنشا، 2026 -جىلعى G20 سامميتى جەلتوقساندا مايامي ماڭىنداعى دورال قالاسىندا ورنالاسقان، وزىنە تيەسىلى گولف-كلۋب پەن قوناقۇي كەشەنىندە وتەدى.
- ا ق ش شامامەن سوڭعى 20 جىلدا العاش رەت G20 سامميتىن ءوز اۋماعىندا وتكىزۋ مارتەبەسىنە يە بولدى. ءبىز بۇل سامميتتى ەلدەگى ەڭ كەرەمەت قالالاردىڭ ءبىرى - اسەم ماياميدا، فلوريدا شتاتىندا وتكىزەتىن بولامىز، - دەدى ترامپ اق ۇيدە جۋرناليستەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
- ءيا، ول دورالدە وتەدى. بارلىعى ءدال سول جەردە بولۋىن قالايدى، سەبەبى كۋرورت اۋەجايعا جاقىن ورنالاسقان. بۇل ەڭ جاقسى جەر ءارى تاماشا، - دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى، ونىڭ ءسوزىن AFP اگەنتتىگى جاريالادى.
رەسپۋبليكالىق ساياساتكەردىڭ ايتۋىنشا، سامميتتى ۇيىمداستىرۋدان قارجىلاي پايدا كوزدەۋ قاراستىرىلماعان.
- بۇل اقشاعا قاتىستى كەلىسىم ەمەس، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
سونىمەن قاتار ترامپ ا ق ش- تا وتەتىن سامميتتە رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەن قىتاي ءتوراعاسىن قۋانا قابىلدايتىنىن جەتكىزدى.
«ۇلكەن جيىرمالىقتىڭ» سامميتى 1999 -جىلعى 15- 16- جەلتوقساندا بەرليندە وتكەن كونفەرەنسيادا قۇرىلدى. بۇل باستاماعا ونەركاسىبى دامىعان جەتى مەملەكەتتىڭ - ۇلى بريتانيا، يتاليا، كانادا، ا ق ش، فرانسيا، گەرمانيا جانە جاپونيانىڭ - قارجى مينيسترلەرى مۇرىندىق بولعان. توپتىڭ باستى ماقساتى - جاھاندىق سىن-قاتەرلەرگە جاۋاپ رەتىندە شەشىمدەر ازىرلەۋ پروتسەسىنە ءىرى دامۋشى ەلدەردى تارتۋ بولعان.
G20 مۇشەلەرى - 19 مەملەكەت (نەگىزىن قالاۋشى ەلدەرمەن بىرگە اۋستراليا، ارگەنتينا، برازيليا، ءۇندىستان، يندونەزيا، قىتاي، مەكسيكا، رەسەي، ساۋد ارابياسى، تۇركيا، وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسى جانە كورەيا رەسپۋبليكاسى)، سونداي- اق ەۋروپالىق وداق پەن افريكا وداعى.