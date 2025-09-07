ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:30, 07 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ترامپ «ۇلكەن جيىرمالىقتىڭ» سامميتىنە بارمايدى، ا ق ش اتىنان ۆيتسە-پرەزيدەنت قاتىسادى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قاراشا ايىندا وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسىندا وتەتىن «ۇلكەن جيىرمالىقتىڭ» (G20) سامميتىنە بارمايتىنىن مالىمدەدى. ونىڭ ورنىنا كەزدەسۋگە ا ق ش ۆيتسە- پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس قاتىسادى، دەپ حابارلايدى DW.

    Президент Дональд Трамп cделал ряд заявлений в Белом доме
    Фото: youtube.com

    ترامپتىڭ ايتۋىنشا، 2026 -جىلعى G20 سامميتى جەلتوقساندا مايامي ماڭىنداعى دورال قالاسىندا ورنالاسقان، وزىنە تيەسىلى گولف-كلۋب پەن قوناقۇي كەشەنىندە وتەدى.

    - ا ق ش شامامەن سوڭعى 20 جىلدا العاش رەت G20 سامميتىن ءوز اۋماعىندا وتكىزۋ مارتەبەسىنە يە بولدى. ءبىز بۇل سامميتتى ەلدەگى ەڭ كەرەمەت قالالاردىڭ ءبىرى - اسەم ماياميدا، فلوريدا شتاتىندا وتكىزەتىن بولامىز، - دەدى ترامپ اق ۇيدە جۋرناليستەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.

    - ءيا، ول دورالدە وتەدى. بارلىعى ءدال سول جەردە بولۋىن قالايدى، سەبەبى كۋرورت اۋەجايعا جاقىن ورنالاسقان. بۇل ەڭ جاقسى جەر ءارى تاماشا، - دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى، ونىڭ ءسوزىن AFP اگەنتتىگى جاريالادى.

    رەسپۋبليكالىق ساياساتكەردىڭ ايتۋىنشا، سامميتتى ۇيىمداستىرۋدان قارجىلاي پايدا كوزدەۋ قاراستىرىلماعان.

    - بۇل اقشاعا قاتىستى كەلىسىم ەمەس، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.

    سونىمەن قاتار ترامپ ا ق ش- تا وتەتىن سامميتتە رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەن قىتاي ءتوراعاسىن قۋانا قابىلدايتىنىن جەتكىزدى.

    «ۇلكەن جيىرمالىقتىڭ» سامميتى 1999 -جىلعى 15- 16- جەلتوقساندا بەرليندە وتكەن كونفەرەنسيادا قۇرىلدى. بۇل باستاماعا ونەركاسىبى دامىعان جەتى مەملەكەتتىڭ - ۇلى بريتانيا، يتاليا، كانادا، ا ق ش، فرانسيا، گەرمانيا جانە جاپونيانىڭ - قارجى مينيسترلەرى مۇرىندىق بولعان. توپتىڭ باستى ماقساتى - جاھاندىق سىن-قاتەرلەرگە جاۋاپ رەتىندە شەشىمدەر ازىرلەۋ پروتسەسىنە ءىرى دامۋشى ەلدەردى تارتۋ بولعان.

    G20 مۇشەلەرى - 19 مەملەكەت (نەگىزىن قالاۋشى ەلدەرمەن بىرگە اۋستراليا، ارگەنتينا، برازيليا، ءۇندىستان، يندونەزيا، قىتاي، مەكسيكا، رەسەي، ساۋد ارابياسى، تۇركيا، وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسى جانە كورەيا رەسپۋبليكاسى)، سونداي- اق ەۋروپالىق وداق پەن افريكا وداعى.

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار