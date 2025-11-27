ترامپ ۇلكەن جيىرمالىق ەلدەر سامميتىنە وڭتۇستىك افريكانى شاقىرمايدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ 2026 -جىلى ماياميدە وتەتىن G20 سامميتىنە وڭتۇستىك افريكانىڭ شاقىرىلمايتىنىن مالىمدەدى. جيىننىڭ 20 جىلدىق تاريحىندا العاش رەت قاتىسۋشى ەل شەتتەتىلىپ وتىر، دەپ حابارلايدى ANEWZ.
بۇل قادام ۆاشينگتوننىڭ يوحاننەسبۋرگتە وتكەن G20 كوشباسشىلارىنىڭ كەزدەسۋىنە بويكوت جاريالاۋىنان كەيىن بولدى. وندا ترامپ وڭتۇستىك افريكانى قابىلداۋشى تاراپ رەتىندە «قارۋ قولداندى» دەپ ايىپتاپ، قاتىسۋدان باس تارتتى.
دونالد ترامپ الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازباسىندا وڭتۇستىك افريكاداعى سامميتتىڭ جابىلۋ سالتاناتىندا ا ق ش ەلشىلىگىنىڭ وكىلىنە G20 ءتوراعالىعىنا رۇقسات بەرۋدەن باس تارتقانىن مالىمدەدى. ول پرەتوريا ۇكىمەتىن «ەشبىر جەردە مۇشەلىككە لايىق ەمەس» دەپ اتادى. سونداي-اق ا ق ش- تىڭ ەلگە تولەيتىن تولەمدەرى مەن سۋبسيديالارىن تەز ارادا توقتاتاتىنىن ايتتى.
بيىل ەكى ەلدىڭ قارىم-قاتىناسى كۇرت ناشارلادى. ناۋرىزدا ا ق ش وڭتۇستىك افريكا ەلشىسىن «ەلدىڭ ساياسي ۇستانىمدارىنا قاراما-قايشى كوزقاراستا» دەپ جاريالاپ، ەلدەن شىعاردى. سودان كەيىن ا ق ش جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتەرىن يوحاننەسبۋرگتەگى G20 سامميتىنە جىبەرۋدەن باس تارتتى.
سامميتتە ءتوراعالىعى اياقتالعان وڭتۇستىك افريكا ءالى رەسمي جاۋاپ بەرگەن جوق. پرەزيدەنت سيريل رامافوسانىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى ەل بۇل جاعدايدان حاباردار ەكەنىن ايتتى. ءبىراق رەسمي حابارلاما المايىنشا، تۇسىنىكتەمە بەرمەيتىنىن مالىمدەگەن ەدى.
سونىمەن قاتار ترامپ اكىمشىلىگى 2026 -جىلعى سامميتتە پولشانىڭ ءرولىن ارتتىرۋدى كوزدەپ وتىر. پولشا پرەزيدەنتى كارول ناۆروتسكي كەلەسى جىلى وتەتىن G20 سامميتىنە شاقىرىلعانىن مالىمدەدى. ۆارشاۆا بەلگىلى ءبىر كورسەتكىشتەر بويىنشا الەمنىڭ 20-ءىرى ەكونوميكاسى جانە 35 جىل بويى ۇزدىكسىز دامىپ كەلە جاتقان ەل رەتىندە، ونىڭ ءوتىنىشى اقتالدى دەپ مالىمدەيدى.
ەندى G20 سامميتى 2026 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا فلوريداداعى ترامپتىڭ دورال گولف كۋرورتىندا وتەدى دەپ جوسپارلانعان.
اۆتور
دينارا ماحانوۆا