ترامپ ەكىنشى پرەزيدەنتتىك مەرزىمىندە العاش رەت زاڭ جوباسىنا ۆەتو قويدى

استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ وسى اپتادا ەكىنشى پرەزيدەنتتىك مەرزىمىندەگى زاڭ جوباسىنا العاش رەت ۆەتو قويىپ، ەكى پارتيانىڭ قولداۋىمەن كونگرەس قابىلداعان ەكى بىردەي زاڭ جوباسىن قابىلداماي قويدى، دەپ حابارلايدى NBC News.
ءبىرىنشى ۆەتو كولورادونىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىنا تازا سۋ جەتكىزەتىن اركانزاس القابىنداعى قۇبىر قۇرىلىسىن اياقتاۋ تۋرالى زاڭعا قاتىستى بولدى. ترامپ قۇبىر قۇرىلىسىنىڭ تاريحىنا توقتالىپ، ونىڭ كەشىكتىرىلگەنىن جانە تىم قىمبات بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- جەتەر دەدىم بە، جەتەر. مەنىڭ اكىمشىلىگىم امەريكالىق سالىق تولەۋشىلەردىڭ قىمبات جانە سەنىمسىز ساياساتتى قارجىلاندىرۋىنا جول بەرمەۋگە مىندەتتى، - دەپ جازدى ترامپ Twitter- دە.
زاڭ جوباسىنىڭ اۆتورى، كولورادو شتاتىنان شىققان رەسپۋبليكاشىل وكىل لورەن بوبەرت الەۋمەتتىك جەلىلەردە: «بۇل ءالى سوڭى ەمەس» دەپ جازدى.
دەموكراتيالىق سەناتور دجون حيكەنلۋپەر ترامپتى «پارتياشىلدىق تانىتىپ، كولورادو شتاتىن جازالادى» دەپ ايىپتاپ، كونگرەستى ۆەتونى الىپ تاستاۋعا شاقىردى.
ترامپ ۆەتو قويعان تاعى ءبىر زاڭ جوباسى، ميككوسۋكي قورىق ايماعىن وزگەرتۋ تۋرالى زاڭ فلوريداداعى قورىق ايماعىن ەۆەرگلەيدس ۇلتتىق ساياباعىنىڭ ءبىر بولىگىن قوسۋ ارقىلى كەڭەيتۋدى قاراستىردى.
ۆەتونى تۇسىندىرگەن حاتىندا ترامپ ميككوسۋكي تايپاسىن (ۇندىستەردىڭ رەزەرۆاتسياسى) «مەن سايلانعان كەزدە امەريكالىقتار شەشۋشى داۋىس بەرگەن دۇرىس يمميگراتسيالىق ساياساتقا كەدەرگى كەلتىرۋگە» تىرىستى دەپ ايىپتادى.
ءبىرىنشى مەرزىمىندە ترامپ 10 زاڭ جوباسىنا ۆەتو قويدى، ولاردىڭ تەك بىرەۋىن عانا كونگرەسس قابىلدامادى.
