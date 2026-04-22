ترامپ كومپانياسى گرۋزيادا ەڭ بيىك ءزاۋلىم عيمارات سالادى
استانا. KAZINFORM - گرۋزيا استاناسىندا ەلدەگى ەڭ بيىك عيمارات بولاتىن Trump Tower Tbilisi كوپفۋنكسيونالدى كەشەنىنىڭ قۇرىلىسى جوسپارلانىپ وتىر، دەپ حابارلايدى ءبىرىنشى حابار تاراتۋ ارناسى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ وتباسىنىڭ كومپانياسى The Trump Organization-نىڭ حابارلاۋىنشا، جوبادا شامامەن 70 قاباتتى ءزاۋلىم عيمارات قۇرىلىسى قاراستىرىلعان. ساۋلەت تۇجىرىمداماسىن Gensler حالىقارالىق كومپانياسى ازىرلەگەن.
اتاپ وتىلگەندەي، كەشەن كوپفۋنكسيونالدى بولادى جانە وعان جوعارى دەڭگەيلى تۇرعىن ۇيلەر، ساۋدا الاڭدارى، مەيرامحانالار جانە قىزمەت كورسەتۋ نىساندارى كىرەدى. ورنالاسقان جەرىنە بايلانىستى عيمارات تبيليسيدىڭ دامىپ كەلە جاتقان ىسكەرلىك جانە قوعامدىق كەڭىستىگىنىڭ نەگىزگى ەلەمەنتىنە اينالماق.
The Trump Organization اتقارۋشى ۆيتسە-پرەزيدەنتى ەريك ترامپتىڭ اتاپ وتۋىنشە، جوبا كومپانيانىڭ ستاندارتتارىنا سايكەس بىرنەشە كومپانيانىڭ قاتىسۋىمەن جۇزەگە اسىرىلادى.
جوبا تۋرالى قوسىمشا مالىمەت، سونىڭ ىشىندە مەرزىمدەرى مەن ساۋلەت شەشىمدەرى كەيىنىرەك جاريالانادى دەپ جوسپارلانعان.
اقپان ايىندا ترامپ ۇيىمى قۇنى 1 ميلليارد دوللار جوبا اياسىندا اۋستراليادا العاشقى مۇناراسىن سالۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى.
ەسكە سالا كەتسەك، 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا گرۋزيا ۇكىمەتى تبيليسيدەگى ارسەنالي توبەسىندە ۇلكەن اكىمشىلىك قالا سالۋ جوباسىن جاريالادى.
گرۋزيا بيلىگى بۇعان دەيىن تبيليسيدىڭ جاڭا حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ قۇرىلىسى باستالعانىن حابارلاعان بولاتىن. سونىمەن قاتار، بيىل ەلدە قۇنى 300 ميلليون ا ق ش دوللارىنا باعالانعان گرۋزيا تاريحىنداعى ەڭ ءىرى سپورتتىق نىساننىڭ سالىناتىنى تۋرالى جاريالانعان ەدى.