ترامپ ۋكرايندىق بوسقىندى ولتىرگەن ادامدى ءولىم جازاسىنا كەسۋگە شاقىردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى سولتۇستىك كارولينا شتاتىنىڭ شارلوتتا قالاسىندا ۋكراينالىق بوسقىن يرينا زارۋسكايانى پويىزدا ايۋاندىقپەن ولتىرگەنى ءۇشىن كىشى دەكارلوس براۋندى ءولىم جازاسىنا كەسۋگە شاقىردى، دەپ حابارلايدى New York Post.
- بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىك ىزدەپ امەريكاعا كەلگەن ۋكراينالىق بويجەتكەندى سونشالىقتى ايۋاندىقپەن ولتىرگەن اڭ «جىلدام» (بۇعان ەش كۇمان جوق!) سوت الدىندا جاۋاپ بەرىپ، تەك ءولىم جازاسىنا كەسىلۋى كەرەك، - دەپ مالىمدەدى دونالد ترامپ Truth Social-دا.
باس پروكۋرور پەم بوندي «بۇل كەشىرىلمەيتىن قىلمىس ءۇشىن ەڭ جوعارى جازاعا قول جەتكىزۋگە» ۋادە بەردى جانە كۇدىكتى «ەندى ەركىن ادام رەتىندە ەشقاشان كۇن كورمەيتىنىن» مالىمدەدى.
براۋننىڭ سولتۇستىك كارولينادا 2007 -جىلدان بەرى شابۋىلدان باستاپ توناۋ مەن اتىس قارۋىن زاڭسىز ۇستاۋعا دەيىنگى قىلمىستارى ءۇشىن كەم دەگەندە 14 رەت قاماۋعا الىنعانى بەلگىلى بولعاننان كەيىن ونىڭ كىسىنى اياۋسىز ءولتىرۋى بۇكىل ەلدە نارازىلىق تۋدىردى.
بەينەجازبادا 22 -تامىزدا پويىزدا كەلە جاتقان 23 جاستاعى زارۋسكايانى ەر ادام قالتا پىشاعىنا ۇقسايتىن زاتپەن بىرنەشە رەت پىشاقتاعانى كورىنەدى.
زارۋسكايا 2022 -جىلى رەسەي ۋكرايناعا باسىپ كىرگەننەن كەيىن ا ق ش- قا قاشىپ كەتكەن. اكەسى ۋكراينادا سوعىس ءجۇرىپ جاتقاندىقتان قىزىنىڭ جەرلەۋ راسىمىنە قاتىسا المادى.
34 جاستاعى براۋنعا سەيسەنبىدە فەدەرالدىق ءىس بويىنشا قوعامدىق كولىكتە ادام ولىمىنە سەبەپكەر بولدى دەگەن ايىپ تاعىلدى. ول سونداي-اق شتات زاڭى بويىنشا ءبىرىنشى دارەجەلى كىسى ءولتىردى دەگەن ايىپپەن جاۋاپ بەرەدى.
براۋننىڭ اناسى ب ا ق- قا ۇلىنىڭ شيزوفرەنيامەن اۋىراتىنىن جانە كوشەدە جۇرۋگە رۇقسات بەرمەۋ كەرەكتىگىن باياندادى.
سولتۇستىك كارولينا - ءالى كۇنگە دەيىن ءولىم جازاسىن قولداناتىن 27 شتاتتىڭ ءبىرى.
بۇعان دەيىن بوستون مەن چيكاگودا زاڭسىز ميگرانتتارعا قارسى وپەراتسيالار ءوتىپ جاتقانىن حابارلاعان بولاتىنبىز.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا