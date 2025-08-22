ترامپ: ۋكراينادا بەيبىتشىلىك ورناماسا، ۆاشينگتون تاكتيكاسىن وزگەرتەدى
استانا. قازاقپارات - ۋكرايناداعى احۋالدىڭ ءارى قاراي قالاي ءوربيتىنى ەكى اپتادا بەلگىلى بولادى. پرەزيدەنت دونالد ترامپ امەريكالىق تەلەارنالاردىڭ بىرىنە بەرگەن سۇحباتىندا وسىلاي دەپ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، ەگەر ۋكراينادا بەيبىتشىلىك ورناماسا، ۆاشينگتون ماسەلەگە قاتىستى تاكتيكاسىن وزگەرتەدى. وسىعان دەيىن امەريكا باسشىسى ۋكراينا-رەسەي كەلىسسوزدەرىنە ءبىراز ۋاقىت ارالاسپايتىنى تۋرالى اقپارات تاراعان.
The Guardian باسىلىمىنىڭ دەرەگى بويىنشا پرەزيدەنت ترامپ پۋتين مەن زەلەنسكي الدىمەن ەكەۋارا كەزدەسۋى ءتيىس دەپ سانايدى. تەك وسى كەزدەسۋدەن كەيىن عانا كەلىسسوزدەرگە قايتا ارالاسپاق ەكەن. ۋكراينا باسشىسى پۋتينمەن اۆستريا، شۆەيتساريا نەمەسە تۇركيا اۋماعىندا كەزدەسۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى. ءبىراق رەسەي پرەزيدەنتى بۇعان قاتىستى ازىرگە پىكىر بىلدىرگەن جوق.
24.kz