ترامپ كۋبانى «تىم كەش بولماي تۇرىپ» ا ق ش- پەن كەلىسىمگە كەلۋگە شاقىردى
استانا. KAZINFORM - كۋباعا ۆەنەسۋەلادان مۇناي دا، اقشا دا جىبەرىلمەيدى. سوندىقتان گاۆانا ۆاشينگتونمەن كەش بولماي تۇرىپ كەلىسىم جاساسۋى كەرەك، دەپ مالىمدەدى ا ق ش پرەزيدەنتى. كۋبا بيلىگى بۇعان اشۋمەن جاۋاپ بەردى، دەپ حابارلايدى DW.
كۋبا «تىم كەش بولماي تۇرىپ»، امەريكا قۇراما شتاتتارىمەن «كەلىسىم جاساۋى» كەرەك. ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ جەكسەنبى، 11 -قاڭتاردا Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى اككاۋنتىندا وسىنداي مالىمدەمە جاسادى.
ول «جىلدار بويى كۋبا ۆەنەسۋەلادان كوپ مولشەردە العان مۇنايمەن، اقشامەن ءومىر ءسۇرىپ كەلگەنىن»، 1999 -جىلدان 2013 -جىلعا دەيىن وڭتۇستىك امەريكا ەلىنىڭ پرەزيدەنتى بولعان ۋگو چاۆەس پەن 3 -قاڭتاردا ا ق ش ارنايى كۇشتەرى تۇتقىنداعان ۆەنەسۋەلا كوشباسشىسى نيكولاس مادۋروعا ايىرباس رەتىندە «قاۋىپسىزدىك قىزمەتتەرىن» كورسەتكەنىن مالىمدەدى.
دەگەنمەن ترامپتىڭ جازباسىنا سايكەس، ەندى جاعداي وزگەرەدى.
- كۋباعا مۇناي دا، اقشا دا اعىلمايدى - ءنول. مەن ولارعا (كۋبا بيلىگىنە - رەد.) تىم كەش بولماي تۇرىپ كەلىسىمگە كەلۋدى قاتاڭ ۇسىنامىن (ا ق ش- پەن - رەد.)، - دەپ قورقىتتى اق ءۇي باسشىسى.
كۋبانىڭ ترامپتىڭ مالىمدەمەسىنە رەاكسياسى
كۋبا بيلىگى دونالد ترامپتىڭ مالىمدەمەلەرىنە نارازىلىق ءبىلدىردى.
- كۋبا ەشبىر ەلگە كورسەتىلگەن قاۋىپسىزدىك قىزمەتتەرى ءۇشىن اقشالاي نەمەسە ماتەريالدىق وتەماقى المايدى جانە ەشقاشان العان ەمەس، - دەپ اتاپ ءوتتى كۋبانىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى برۋنو رودريگەس سول ساتتە، 11- قاڭتاردا ءوزىنىڭ X ميكروبلوگىندا.
- امەريكا قۇراما شتاتتارىنان ايىرماشىلىعى، بىزدە جالدامالى ارەكەتپەن، بوپسالاۋمەن نەمەسە باسقا مەملەكەتتەرگە اسكەري قىسىممەن اينالىساتىن ۇكىمەت جوق، - دەپ جالعاستى جازبا. — باسقا كەز كەلگەن ەل سياقتى، كۋبا دا وتىندى ەكسپورتتاۋعا دايىن جانە امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ ارالاسۋىنسىز نەمەسە ءبىرجاقتى ماجبۇرلەۋ شارالارىنسىز كوممەرتسيالىق قارىم- قاتىناستاردى دامىتۋ قۇقىعىن جۇزەگە اسىراتىن نارىقتان وتىن يمپورتتاۋعا تولىق قۇقىلى. امەريكا قۇراما شتاتتارى تەك كۋبادا جانە وسى جارتى شاردا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار بۇكىل الەمدە بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىككە قاۋىپ توندىرەتىن قىلمىستىق جانە باقىلاۋسىز گەگەمون سياقتى ارەكەت ەتەدى، - دەدى كۋبانىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى.
- ۆەنەسۋەلانى ەندى كوپتەگەن جىل بويى كەپىلگە العان قاراقشىلار مەن بوپسالاۋشىلاردان قورعاۋ قاجەت ەمەس. ۆەنەسۋەلانى ەندى امەريكا قۇراما شتاتتارى قورعايدى، ونىڭ قارۋلى كۇشتەرى الەمدەگى ەڭ قۋاتتى جانە ءبىز ولاردى قورعايمىز! - دەپ جازدى امەريكالىق كوشباسشى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، ۆەنەسۋەلانىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ا ق ش وپەراتسياسىنان كەم دەگەندە 100 ادامنىڭ قازا تاپقانىن حابارلادى. بۇعان دەيىن كۋبا مادۋرونىڭ 32 قورعاۋشىسى قازا تاپقانىن ەسكە الۋ ءۇشىن ازا تۇتۋ كۇنىن جاريالاعان بولاتىن.
ۆەنەسۋەلادا مادۋرونىڭ كۇزەتىنە جاۋاپتى اسكەري قىزمەتكەر وتستاۆكاعا كەتتى.