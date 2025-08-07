ترامپ جارتىلاي وتكىزگىشتەرگە 100 پايىز تاريف جاريالادى
استانا. KAZINFORM - سارسەنبى كۇنى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تۇرمىستىق ەلەكترونيكا مەن باسقا دا ونىمدەردە پايدالانۋ ءۇشىن يمپورتتالاتىن جارتىلاي وتكىزگىشتەرگە 100 پايىزدىق باج سالىعىن ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن ايتتى.
الايدا ول بۇل تاريفتىڭ ا ق ش- تا چيپ شىعارۋعا مىندەتتەمە العان كومپانيالارعا قاتىسى جوق ەكەنىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى Politico.
- ءبىز چيپ پەن جارتىلاي وتكىزگىشتەرگە 100 پايىزعا جۋىق باج سالىعىن سالامىز، - دەدى ترامپ.
ترامپ ا ق ش-تا جارتىلاي وتكىزگىشتەر شىعاراتىن كومپانيالار بۇل مىندەتتەن بوساتىلاتىنىن ايتتى.
- ەگەر ءسىز قازىردىڭ وزىندە قۇرىلىس سالۋعا مىندەتتەمە العان بولساڭىز نەمەسە قۇرىلىس ساتىسىندا بولساڭىز، ەشقانداي مىندەتتەمە بولمايدى. ەگەر ءسىز قانداي دا ءبىر سەبەپتەرمەن قۇرىلىس تۋرالى ايتىپ، ءبىراق سالماي قالساڭىز، ءبىز قايتا ورالىپ، بارلىعىن قوسامىز، ءبىز سىزگە كەيىنىرەك ەسەپ بەرەمىز. سىزگە تولەۋگە تۋرا كەلەدى، - دەدى ترامپ.
2024 -جىلى امەريكا قۇراما شتاتتارى قۇنى 60 ميلليارد دوللاردان اساتىن جارتىلاي وتكىزگىش يمپورتتادى، ونىڭ ىشىندە ازيادان كەلگەنىنىڭ قۇنى 50 ميلليارد دوللاردان اسادى. جەتەكشى جەتكىزۋشىلەر - ازيا ەلدەرى مەن ەۋروپالىق وداق.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش- تىڭ باج سالىعى تۋرالى جاڭا مالىمدەمەسىنەن كەيىن ءۇندىستاننىڭ قورداعى يندەكستەرى قۇلادى.