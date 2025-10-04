ترامپ حاماس-تىڭ جاۋابىنان كەيىن بەيبىتشىلىك جاقىندادى دەپ مالىمدەدى
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ حاماس قوزعالىسى بەيبىت جوسپارعا جاۋاپ بەرگەن سوڭ، تاياۋ شىعىستا بەيبىتشىلىكتىڭ جاقىندا ىسكە اساتىنىن ايتتى.
- بىزگە كومەكتەسكەن بارلىق ەلدەرگە العىس ايتامىن. بارلىعى بىرگە ارەكەت ەتتى، بۇل سوعىستى توقتاتىپ، تاياۋ شىعىستا بەيبىتشىلىكتى ورناتۋعا ۇمتىلدى جانە ءبىز سول ماقساتقا جاقىنبىز، - دەدى ا ق ش باسشىسى Truth Social پلاتفورماسىندا جاريالاعان بەينەشولۋدا.
ترامپ قاتار، تۇركيا، ساۋد ارابياسى، مىسىر جانە يوردانيانىڭ كەلىسىمگە ۇلەس قوسقانىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- بۇل وتە ماڭىزدى كۇن. قالاي بولاتىنىن كورەتىن بولامىز. ءبىز سوڭعى ءسوزدى ايتۋىمىز كەرەك، - دەدى ول كەلىسىمنىڭ سوڭعى شارتتارى بويىنشا.
سونىمەن بىرگە ول گازادان تۇتقىنداردىڭ قايتارىلۋىن اسىعا كۇتىپ وتىرعانىن ايتتى.
بۇعان دەيىن حاماس يزرايلدىك كەپىلگە الىنعانداردى بوساتۋعا جانە ترامپتىڭ جوسپارىن تالقىلاۋعا دايىن ەكەنىن ايتقان.
اۆتور
ولجاس ساندىبەك