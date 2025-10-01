ترامپ حاماس-قا گازاداعى بەيبىتشىلىك جوسپارىنا جاۋاپ بەرۋ ءۇشىن بىرنەشە كۇن بەردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ حاماس-تان الداعى بىرنەشە كۇن ىشىندە ونىڭ بەيبىتشىلىك جوسپارىنا جاۋاپ بەرۋىن تالاپ ەتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
30- قىركۇيەك كۇنى ترامپ ۆاشينگتوندا پالەستينالىق توپ 20 تارماقتان تۇراتىن كەلىسىمدى «ءۇش-ءتورت كۇن ىشىندە» قابىلداۋى كەرەك ەكەنىن مالىمدەدى.
ول بۇل جوسپاردى يزرايل مەن اراب ەلدەرى قولداپ وتىرعانىن، ەندىگىسى حاماس- قا بايلانىستى ەكەنىن ايتتى. ا ق ش پرەزيدەنتى باس تارتۋدىڭ سوڭى قايعىلى اياقتالاتىنىن ەسكەرتتى.
جوسپار تەز ارادا اتىستى توقتاتۋدى، پالەستينالىق تۇتقىنداردى كەپىلگە ايىرباستاۋدى، يزرايل اسكەرىن گازا سەكتورىنان كەزەڭ-كەزەڭمەن شىعارۋدى جانە حاماس-تى قارۋسىزداندىرۋدى كوزدەيدى.
قۇجاتتا سونداي-اق حالىقارالىق تۇراقتاندىرۋ كۇشتەرىن ورنالاستىرۋ جانە پالەستينالىق تەحنوكراتتاردىڭ ۋاقىتشا ۇكىمەتىن قۇرۋ تۋرالى ايتىلعان. يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ بۇل باستامانى اشىق قولدادى، ءبىراق كەيىنىرەك پالەستينا مەملەكەتتىلىگىنىڭ بولاشاعىنا كۇمان كەلتىردى.
Reuters اقپارات كوزدەرىنىڭ حابارلاۋىنشا، حاماس بۇل جوبانىڭ جۇزەگە اسىرىلمايتىنىن جانە ونىڭ تولىعىمەن يزرايلگە باعىتتالعانىن ايتتى. الايدا، قوزعالىس دەلدالداردىڭ قىسىمىنا ۇشىرادى: قاتار مەن مىسىر بۇل جوسپاردى دوحادا تانىستىردى، ال تۇركيا ەكى جىلدا العاش رەت كەلىسسوزدەرگە قوسىلدى. قاتار سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، توپ قۇجاتقا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋعا ۋادە بەرگەن.
نەتانياحۋ دا ىشكى قىسىمعا تاپ بولدى. يزرايل قوعامى سوعىستىڭ تەز اياقتالۋىن تالاپ ەتىپ، اسىرە وڭشىل مينيسترلەر پرەمەر-مينيستر تىم كوپ جەڭىلدىكتەر جاساسا، كواليتسيانى ىدىراتامىز دەپ قورقىتتى. يوردان وزەنىنىڭ باتىس جاعالاۋىنداعى باسىم كۇش پالەستينانىڭ فاتح قوزعالىسى ا ق ش-تىڭ سوعىستى توقتاتۋ ارەكەتىن قۇپتاپ، اياقتالعاننان كەيىن سايلاۋعا دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى. الايدا ۇيىمنىڭ جوعارى لاۋازىمدى قىزمەتكەرى ابباس زاكي بۇل جوبانى باسقىنشىلىقتى زاڭداستىرىپ، پالەستينانىڭ بىرلىگىن بۇزاتىن قۇجات دەپ سيپاتتادى.
بي-بي-سي اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، حاماس- تىڭ جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىگى قوزعالىستىڭ ترامپ ۇسىنىسىنان باس تارتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان. سەبەبى ول يزرايل مۇددەسىنە قىزمەت ەتەدى جانە پالەستينا حالقىنىڭ تالابىنا پىسقىرىپ تا قارامايدى.
باسىلىمنىڭ حابارلاۋىنشا، توپتىڭ گازاداعى اسكەري قولباسشىسى يزز اد-دين ءال-حادداد قارۋلى كۇرەستى جالعاستىرۋدى تاباندى تۇردە جاقتايدى، ال انكلاۆتان تىس جوعارى باسشىلىق شەتتە قالىپ وتىر. ال، «يسلامدىق جيھاد» قوزعالىسى بۇل جوسپاردى پالەستينالىقتاردىڭ كەلىسىمىنسىز تاڭىلعان دەپ اتاپ، رەسمي تۇردە باس تارتتى.
كەلىسسوزدەر كەزىندە يزرايل كۇشتەرى بەيبىت تۇرعىنداردىڭ قالانىڭ ورتالىق اۋدانىنان كەتۋىن تالاپ ەتەتىن جاڭا پاراقشالار تاراتىپ، ورتالىق گازا قالاسىنا شابۋىلىن جالعاستىردى.
وسىعان دەيىن تۇركيانى قوسا العاندا سەگىز مەملەكەت ترامپتىڭ گازاداعى شابۋىلدى توقتاتۋ جوسپارىن قولداعانى تۋرالى جازدىق.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا