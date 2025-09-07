ترامپ Google- ءدى قورعاپ، ەۋرووداققا جاۋاپتى شارالار قولداناتىنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ Google كومپانياسىنا سالىنعان 2,95 ميللياردەۋرو كولەمىندەگى ايىپپۇلعا بايلانىستى ەۋرووداققا جاۋاپتى شارالار قولداناتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Euronews.
Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا ترامپ بۇل شەشىمدى «وتە ادىلەتسىز» دەپ اتاپ، ءوز اكىمشىلىگىنىڭ «بۇل ديسكريميناتسيالىق ارەكەتتەردىڭ كۇشىندە قالۋىنا جول بەرمەيتىنىن» جازدى.
ول سونداي-اق ا ق ش- تا سالىق تولەيتىن امەريكالىق كومپانيالارعا سالىنعان ادىلەتسىز ايىپپۇلداردى جويۋ ءۇشىن ساۋدا تۋرالى 1974 -جىلعى زاڭنىڭ 301-بابىنا سايكەس تەرگەۋ باستايتىنىن مالىمدەدى.
اتالعان زاڭعا سايكەس، اقش باسقا مەملەكەتتەردىڭ ارەكەتتەرىن «نەگىزسىز» نەمەسە «ادىلەتسىز» دەپ تاپقان جاعدايدا، ولارعا قارسى قوسىمشا تاريفتەر ەنگىزە الادى.
- مەن ەۋروپالىق وداقپەن بۇل ماسەلە بويىنشا سويلەسەتىن بولامىن، - دەدى ترامپ جۇما كۇنى اق ۇيدە جۋرناليستەرگە.
ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ حابارلاۋىنشا، تەرگەۋ بارىسىندا Google كومپانياسىنىڭ ونلاين- جارناما نارىعىندا ءوز قىزمەتتەرىن ارتىقشىلىقپەن پايدالانىپ، باسەكەلەستەرىنە، جارناما بەرۋشىلەر مەن ونلاين- باسپاگەرلەرگە زيان كەلتىرگەنى انىقتالعان.
زەرتتەۋ Google-دىڭ AdX بيرجاسى مەن DFP جارناما پلاتفورماسىنا قاتىستى بولدى. بۇل قۇرالدار جارناما بەرۋشىلەر مەن ءوز سايتتارىندا جارناما ورنىن ساتقىسى كەلەتىن باسپاگەرلەردى بايلانىستىراتىن جۇيە بولىپ تابىلادى.
بۇل - 2017 -جىلدان بەرى ەۋرووداقتىڭ Google-عا ءتورتىنشى رەت ءىرى ايىپپۇل سالۋى. بۇعان دەيىن دە بريۋسسەل كومپانياعا ميللياردتاعان ەۋرو كولەمىندە سانكسيالار قولدانعان بولاتىن.