    12:15, 07 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ترامپ Google- ءدى قورعاپ، ەۋرووداققا جاۋاپتى شارالار قولداناتىنىن مالىمدەدى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ Google كومپانياسىنا سالىنعان 2,95 ميللياردەۋرو كولەمىندەگى ايىپپۇلعا بايلانىستى ەۋرووداققا جاۋاپتى شارالار قولداناتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Euronews.

    р
    Фото: Anadolu Ajansı

    Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا ترامپ بۇل شەشىمدى «وتە ادىلەتسىز» دەپ اتاپ، ءوز اكىمشىلىگىنىڭ «بۇل ديسكريميناتسيالىق ارەكەتتەردىڭ كۇشىندە قالۋىنا جول بەرمەيتىنىن» جازدى.

    ول سونداي-اق ا ق ش- تا سالىق تولەيتىن امەريكالىق كومپانيالارعا سالىنعان ادىلەتسىز ايىپپۇلداردى جويۋ ءۇشىن ساۋدا تۋرالى 1974 -جىلعى زاڭنىڭ 301-بابىنا سايكەس تەرگەۋ باستايتىنىن مالىمدەدى.

    اتالعان زاڭعا سايكەس، اقش باسقا مەملەكەتتەردىڭ ارەكەتتەرىن «نەگىزسىز» نەمەسە «ادىلەتسىز» دەپ تاپقان جاعدايدا، ولارعا قارسى قوسىمشا تاريفتەر ەنگىزە الادى.

    - مەن ەۋروپالىق وداقپەن بۇل ماسەلە بويىنشا سويلەسەتىن بولامىن، - دەدى ترامپ جۇما كۇنى اق ۇيدە جۋرناليستەرگە.

    ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ حابارلاۋىنشا، تەرگەۋ بارىسىندا Google كومپانياسىنىڭ ونلاين- جارناما نارىعىندا ءوز قىزمەتتەرىن ارتىقشىلىقپەن پايدالانىپ، باسەكەلەستەرىنە، جارناما بەرۋشىلەر مەن ونلاين- باسپاگەرلەرگە زيان كەلتىرگەنى انىقتالعان.

    زەرتتەۋ Google-دىڭ AdX بيرجاسى مەن DFP جارناما پلاتفورماسىنا قاتىستى بولدى. بۇل قۇرالدار جارناما بەرۋشىلەر مەن ءوز سايتتارىندا جارناما ورنىن ساتقىسى كەلەتىن باسپاگەرلەردى بايلانىستىراتىن جۇيە بولىپ تابىلادى.

    بۇل - 2017 -جىلدان بەرى ەۋرووداقتىڭ Google-عا ءتورتىنشى رەت ءىرى ايىپپۇل سالۋى. بۇعان دەيىن دە بريۋسسەل كومپانياعا ميللياردتاعان ەۋرو كولەمىندە سانكسيالار قولدانعان بولاتىن.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
