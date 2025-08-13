ق ز
    22:32, 13 - تامىز 2025 | GMT +5

    ترامپ فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسى باسشىسىن سوتقا بەرمەك

    استانا. قازاقپارات - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسى باسشىسىن سوتقا بەرمەك. ول دجەروم پاۋەللدىڭ جۇمىسىنا قاتىستى ءبىرقاتار سىن ايتتى.

    اق ءۇي باسشىسى فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسى عيماراتىن جاڭارتۋعا بولىنگەن 3 ميلليارد دوللاردىڭ قايدا كەتكەنىن تەكسەرۋ قاجەت دەپ سانايدى. سوڭعى ۋاقىتتا دونالد ترامپ پەن دجەروم پاۋەلل اراسى سۋىپ كەتتى. امەريكا پرەزيدەنتى فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسى بازالىق مولشەرلەمەنى ازايتسا، - دەيدى.

     سەبەبى مەملەكەتتىك قارىز كوبەيىپ، جاڭا ۇكىمەتتىڭ ەكونومياكلىق ساياساتىن شەكتەپ وتىر. الايدا دجەروم پاۋەلل ونى تۇسىرمەي 4,25 بەن 4,5 پايىز ارالىعىندا ۇستاپ وتىر.

    24.kz 

