22:32, 13 - تامىز 2025 | GMT +5
ترامپ فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسى باسشىسىن سوتقا بەرمەك
استانا. قازاقپارات - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسى باسشىسىن سوتقا بەرمەك. ول دجەروم پاۋەللدىڭ جۇمىسىنا قاتىستى ءبىرقاتار سىن ايتتى.
اق ءۇي باسشىسى فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسى عيماراتىن جاڭارتۋعا بولىنگەن 3 ميلليارد دوللاردىڭ قايدا كەتكەنىن تەكسەرۋ قاجەت دەپ سانايدى. سوڭعى ۋاقىتتا دونالد ترامپ پەن دجەروم پاۋەلل اراسى سۋىپ كەتتى. امەريكا پرەزيدەنتى فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسى بازالىق مولشەرلەمەنى ازايتسا، - دەيدى.
سەبەبى مەملەكەتتىك قارىز كوبەيىپ، جاڭا ۇكىمەتتىڭ ەكونومياكلىق ساياساتىن شەكتەپ وتىر. الايدا دجەروم پاۋەلل ونى تۇسىرمەي 4,25 بەن 4,5 پايىز ارالىعىندا ۇستاپ وتىر.
24.kz