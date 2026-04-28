ترامپ ءبىرىنشى حانىم تۋرالى ءازىلى ءۇشىن ABC تەلەجۇرگىزۋشىسىن جۇمىستان شىعارۋدى تالاپ ەتتى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ امەريكالىق Disney جانە ABC تەلەارنالارىن كەشكى شوۋ جۇرگىزۋشىسى دجيممي كيممەلدى ا ق ش كوشباسشىلارى قاتىسقان كەشكى اس كەزىندە اتىس بولعان ءبىر كۇن بۇرىن ءبىرىنشى حانىم مەلانيا ترامپتى ازىلدەپ «بولاشاق جەسىر» دەپ اتاعاننان كەيىن جۇمىستان شىعارۋدى سۇرادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
وتكەن اپتادا دجيممي كيممەل پاروديالىق قويىلىم كورسەتىپ، مەلانيا ترامپقا: «ءبىزدىڭ ءبىرىنشى حانىم وسىندا. ترامپ حانىم… ءسىز بولاشاق جەسىر سياقتى جارقىراپ تۇرسىز»، - دەدى.
- ايتپاقشى، ەگەر بۇگىن كەشكە پرەزيدەنتىمىزگە شۇعىل مەديتسينالىق كومەك قاجەت بولسا، ۇيدە دارىگەر بار ما… كەشىرىڭىز. ايتايىن دەگەنىم، ۇيدە يسا بار ما؟ مەن ولاردى ءارقاشان شاتاستىرامىن، - دەپ مالىمدەدى ول، پرەزيدەنت ترامپ بۇرىن TruthSocial-دا جاريالاپ، سودان كەيىن ونى ءوشىرىپ تاستاعان ءوزىنىڭ يسا پايعامبار بەينەسىندەگى سۋرەتىنە سىلتەمە جاساپ.
بۇل ءازىل ترامپ قاتىسقان اق ءۇي تىلشىلەر قاۋىمداستىعىنىڭ كەشكى اسىنداعى اتىستان بىرنەشە كۇن بۇرىن ايتىلدى. ول ا ق ش پرەزيدەنتىنە قاستاندىق جاساۋ ارەكەتى رەتىندە جىكتەلدى. ا ق ش پرەزيدەنتى اق ءۇي تىلشىلەر قاۋىمداستىعىنىڭ قابىلداۋىنان ەۆاكۋاسيالاندى.
دونالد ترامپ جۇرگىزۋشىنىڭ سوزدەرىن «زورلىق-زومبىلىققا جيىركەنىشتى ۇندەۋ» دەپ اتادى.
- تەلەديدارداعى رەيتينگىنە قاراعاندا، مۇلدەم كۇلكىلى ەمەس دجيممي كيممەل ءوز شوۋىندا شىنىمەن دە تاڭقالارلىق مالىمدەمە جاسادى. ول ءبىرىنشى حانىم مەلانيا مەن ءبىزدىڭ ۇلىمىز بەرروننىڭ جالعان بەينەجازباسىن كورسەتتى، ولار شىن مانىندە ونىڭ ستۋدياسىندا وتىرىپ، ونىڭ ءسوزىن تىڭداپ وتىرعانداي بولدى، ءبىراق بۇل ولاي بولعان جوق جانە ەشقاشان بولمايدى. ءبىر كۇننەن كەيىن ءبىر ەسسىز ادام مىلتىق، تاپانشا جانە كوپتەگەن پىشاقپەن قارۋلانىپ، اق ءۇي تىلشىلەرىنىڭ كەشكى اس زالىنا كىرۋگە ارەكەتتەندى، - دەپ جازدى ا ق ش پرەزيدەنتى Truth Social-دا.
امەريكالىق كوشباسشى Disney مەن ABC تەلەارنالارىنان دجيممي كيممەلدى «دەرەۋ» جۇمىستان شىعارۋدى تالاپ ەتتى.
بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ ءبىرىنشى حانىمى مەلانيا ترامپ تا ABC- دەن وقيعاعا جاۋاپ بەرۋدى جانە جۇرگىزۋشىگە قارسى شارا قولدانۋدى تالاپ ەتكەن بولاتىن.
- كيممەل سياقتى ادامدار ءبىزدىڭ ۇيلەرىمىزگە ءار ءتۇنى كىرىپ، جەككورۋشىلىك تاراتا الماۋى كەرەك. قورقاق كيممەل ABC- ءدىڭ ارتىنا تىعىلىپ تۇر، سەبەبى تەلەارنا ونى جاسىرا بەرەتىنىن بىلەدى. جەتەر. ABC ءوز ۇستانىم بىلدىرەتىن ۋاقىت كەلدى. ABC باسشىلىعى قوعامىمىزدىڭ ەسەبىنەن كيممەلدىڭ جيىركەنىشتى مىنەز-قۇلقىن تاعى قانشا رەت كەشىرەدى؟، - دەپ مالىمدەدى ول.
ءبىرىنشى حانىمنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازباسى بۇرىن كونسەرۆاتيۆتى بەلسەندى چارلي كيركتىڭ ولىمىنەن كەيىن ايتقان پىكىرلەرى ءۇشىن ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ نىساناسىنا اينالعان كيممەلمەن بايلانىستى ءسوز بوستاندىعىنا قاتىستى تاعى ءبىر ۇلكەن داۋ تۋدىردى.
ەسكە سالا كەتسەك، امەريكالىق ABC تەلەكومپانياسى جۇرگىزۋشى دجيممي كيممەلدىڭ كەشكى باعدارلاماسىن ەفيردەن الىپ تاستادى. وعان ترامپتىڭ جاقتاستارى جاستار كونسەرۆاتيۆتى قوزعالىسىنىڭ قايراتكەرى جانە دونالد ترامپتىڭ سەرىكتەسى چارلي كيركتى ءولتىرۋ تاقىرىبىن پايدالانىپ جاتىر دەگەن ءسوزى سەبەپ بولعان.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن كونسەرۆاتيۆتىك كوزقاراستارىمەن تانىمال امەريكالىق بلوگەر چارلي كيرككە يۋتا القابى ۋنيۆەرسيتەتىندە سويلەپ تۇرعان ساتىندە وق اتىلدى.