ترامپ BBC- ءدى سوتقا بەرەتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى BBC- ءدى 2021 -جىلدىڭ 6 -قاڭتارىندا دونالد ترامپتىڭ سوزىنە «قورلايتىن، تەرىس پيعىلدى» تۇزەتۋلەر ەنگىزىلگەن دەرەكتى فيلمى ءۇشىن وعان «ءتيىستى وتەماقى» تولەۋدى تالاپ ەتىپ، سوتقا بەرەتىنىن ايتىپ، قورقىتتى، دەپ حابارلايدى New York Times.
پرەزيدەنتتىڭ ادۆوكاتى الەحاندرو بريتونىڭ حاتىندا دەرەكتى فيلمدى تولىقتاي الىپ تاستاۋ، كەشىرىم سۇراۋ جانە «كەلتىرىلگەن زالال ءۇشىن پرەزيدەنت ترامپقا ءتيىستى وتەماقى تولەۋ» تالاپ ەتىلگەن.
ەگەر بۇل تالاپتار ورىندالماسا، «پرەزيدەنت ترامپتىڭ ءوزىنىڭ زاڭدى جانە ءادىل قۇقىقتارىن قورعاۋدان باسقا امالى قالمايدى، اتاپ ايتقاندا، كەم دەگەندە 1000000000 (ءبىر ميلليارد دوللار) كولەمىندەگى وتەماقى تالاپ ەتىلەدى. ەگەر BBC وسى جۇما كۇنى ساعات 17:00- گە دەيىن شارا قولدانباسا، سوت ءىسى قوزعالادى.
«ترامپ: ەكىنشى مۇمكىندىك؟» دەپ اتالاتىن دەرەكتى فيلم وتكەن جىلعى پرەزيدەنت سايلاۋى الدىندا كورسەتىلىپ، BBC- ءدىڭ ونلاين- پلەەرىنەن الىنىپ تاستالعان.
BBC ءتوراعاسى سامير شاح حاتىندا «ءبىز ءسوزدىڭ وڭدەلۋ ءتاسىلى تىكەلەي زورلىق-زومبىلىققا شاقىرۋ سياقتى اسەر قالدىرعانىن مويىندايمىز. BBC بۇل قاتەلىك ءۇشىن كەشىرىم سۇرايدى» دەپ مالىمدەدى.
ءبىز بۇعان دەيىن ترامپتىڭ سوزىنە قاتىستى داۋدان كەيىن BBC باس ديرەكتورى قىزمەتىنەن كەتەتىنىن حابارلاعان ەدىك.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا