ترامپ باگرام اسكەري بازاسىن قايتارۋعا نيەتتى
استانا. قازاقپارات - دونالد ترامپ ا ق ش-تىڭ اۋعانستانداعى ءىرى اسكەري بازاسى باگرامدى قايتارىپ العىسى كەلەدى. مۇنى ۇلى بريتانياعا بارعان ساپارىندا ايتتى. اق ءۇي باسشىسى، اسكەري بازا قىتايعا جاقىن ورنالاسۋى سەبەپتى سترەتەگيالىق ماڭىزعا يە دەيدى.
نىسان قىتايدىڭ يادرولىق قارۋ شىعاراتىن ايماقتارىنان ءبىر ساعاتتىق جەردە ورنالاسقان. ال ا ق ش اسكەرى باگرام اۋە بازاسىن 20 جىل بويى پايدالانىپ، 2021 -جىلى بۇل ايماقتان كەتكەن. ەل استاناسى كابۋلدان 60 شاقىرىم قاشىقتا ورنالاسقان بۇل اۋەجاي اۋعانستانداعى امەريكالىق اسكەردىڭ باستى ءارى ەڭ ءىرى تىرەگى سانالاتىن. ا ق ش بۇل اۋە بازاسىن كەزىندە ءۇن-ءتۇنسىز تاستاپ كەتكەن. ءتىپتى جەرگىلىكتى بيلىك تە بۇدان حابارسىز بولعان. ترامپ بايدەننىڭ بۇل بازادان باس تارتقانىنا نارازى ەدى.
ال بيىل ا ق ش تالىپتەرمەن جاڭا كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋدى باستادى. الايدا امەريكالىق شەنەۋنىكتەردىڭ پىكىرىنە سۇيەنسەك، كابۋل بيلىگى كەلىسىم بەرگەن كۇننىڭ وزىندە، بازاعا لاڭكەستىك توپتار تاراپىنان تونەتىن قاۋىپ كوپ. سونداي-اق نىسان جۇمىسىن قايتا جانداندىرۋ ءۇشىن ميللياردتاعان قاراجات قاجەت. سوسىن 10 مىڭنان استام ساربازدى قايتا جاساقتاۋ كەرەك.
دونالد ترامپ، ا ق ش پرەزيدەنتى:
- اۋعانستاننان كەتەمىز.. ءبىراق ابىرويمىزعا نۇقسان كەلتىرمەيتىندەي كەتەمىز. اسكەري الەۋەتىمىزدى كورسەتىپ، باگرامدى ساقتاپ قالامىز. ءبىز ولارعا جايدان-جاي بەرىپ قويدىق. ال ەندى ونى قايتارۋعا ارەكەت جاساپ جاتىرمىز. ونى ساقتاپ قالعىمىز كەلەدى. تۇپكى ماقساتامىز - قىتايدىڭ يادرولىق قارۋلارىنان قورعاۋ.
ترامپ بيلىككە كەلگەلى ءبىراز ايماققا كوز سالدى. ول وسىعان دەيىن، پاناما كانالىنان باستاپ گرەنلاندياعا دەيىنگى اۋماقتار مەن نىسانداردى يەلەنگىسى كەلەتىنىن ايتقان. ال باگرامدا كەزىندە 100 مىڭ امەريكالىق اسكەر ورنالاسقان. ا ق ش- تىڭ ەڭ اتىشۋلى تۇرمەلەرى دە وسىندا بولعان.
