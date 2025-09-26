ترامپ گازاعا قاتىستى جاڭا جوسپارىن ۇسىندى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ گازا سەكتورىنداعى قاقتىعىستى رەتتەۋگە ارنالعان جاڭا جوسپارىن ۇسىندى. اق ءۇي باسشىسى 21 تارماقتان تۇراتىن جوسپاردىڭ جاي-جاپسارىن نيۋ-يوركتەگى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ سەسسياسىندا اراب جانە مۇسىلمان ەلدەرىنىڭ كوشباسشىلارىمەن كەزدەسۋدە جاريا ەتتى.
وسىعان دەيىنگى بەيبىت كەلىسىم شارتتارىنان ءبىر وزگەشىلىگى - گازادا اراب جانە مۇسىلمان ەلدەرىنىڭ ساربازدارىنان قۇرالعان اسكەري قۇرامدى ورنالاستىرۋ يدەياسى. ەگەر بۇل جۇزەگە اسسا، يزرايل اسكەرى گازادان تولىق شىعادى. سونداي-اق حالىقارالىق باقىلاۋ ورگانى قۇرىلادى. ونىڭ قۇرامىندا پالەستينا وكىلدەرى بولادى. ءسويتىپ گازا سەكتورىن قاقتىعىستان كەيىن ۋاقىتشا باسقارادى.
ترامپتىڭ بۇل جوسپارىنا ساۋد ارابياسى، بىرىككەن ارابى امىرلىكتەرى، مىسىر، يوردانيا، قاتار، تۇركيا جانە يندونەزيا وكىلدەرى وڭ كوزقاراسىن ءبىلدىردى. باستى شارت گازا سەكتورىن قاقتىعىستان كەيىن باسقارۋ ىسىندە پالەستينا بيلىگىنىڭ ۇلەسى باسىم بولۋعا ءتيىس. ال جوسپارعا قاتىستى يزرايلدىڭ ۇستانىمى ازىرگە بەلگىسىز.
پالەستينا پرەزيدەنتى ءوز كەزەگىندە حاماس- تىڭ گازا سەكتورى ءۇشىن ەشبىر ءرولى جوق ەكەنىن اتاپ، ۇيىمداسقان توپتى قارۋ-جاراعىن تاستاپ، بەرىلۋگە شاقىردى. سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتى ترامپ جانە بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىمەن بىرلەسە وتىرىپ، بەيبىت جوسپاردى جۇزەگە اسىرۋعا ۋادە ەتتى.
ماحمۇد ابباس، پالەستينا پرەزيدەنتى:
- گازا - پالەستينا مەملەكەتىنىڭ اجىراماس بولىگى. پالەستينا اكىمشىلىگى باسقارۋ مەن قاۋىپسىزدىك ءۇشىن تولىق جاۋاپكەرشىلىك الۋعا دايىن ەكەنىن ايتۋدان جالىقپايمىز. ءبىز ءوز جەرىمىزدەن كەتپەيمىز. حاماس ەلدى باسقارۋعا قاتىسپايدى. ءبىز پرەزيدەنت دونالد ترامپپەن، ساۋد ارابياسى، فرانسيا، بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىمەن جانە بارلىق سەرىكتەستەرمەن بەيبىت جوسپاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەۋگە دايىنبىز.
ەردوعان مەن ترامپ اق ۇيدە كەزدەستى
ماحمۇد ابباس نيۋ-يورككە بارۋ ءۇشىن ا ق ش ۆيزا بەرمەگەن سوڭ، ءوز ۇندەۋىن بەينەبايلانىس ارقىلى مالىمدەدى. ال بۇل ماسەلەنى اشىق تالقىلاۋ ءۇشىن تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعان اق ۇيگە ارنايى باردى. الايدا بۇل شيەلەنىسكە قاتىستى تاراپتاردىڭ پىكىرى ءبىر- بىرىمەن قيىسپايدى. ا ق ش يزرايلدىڭ باستى وداقتاسى بولسا، رەسمي انكارا يزرايلدىڭ ارەكەتىن قاتاڭ سىناپ، گازا سەكتورىنداعى جاعدايدى گەنوتسيد دەپ تانىعان. بۇل كەزدەسۋدە تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستان بولەك، ا ق ش پەن تۇركيا اراسىنداعى ديپلوماتيالىق قارىم- قاتىناس، رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى سوعىس جايى تالقىلاندى.
