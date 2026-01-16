ترامپ گازا بويىنشا بەيبىتشىلىك كەڭەسى قۇرىلاتىنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ بولىگى رەتىندە قۇرىلاتىن كەڭەس گازا سەكتورىن قالپىنا كەلتىرۋگە باسشىلىق ەتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
كەڭەستىڭ ءتوراعاسى ترامپتىڭ ءوزى بولادى. قالعان مۇشەلەردىڭ قۇرامى ءالى جاريالانعان جوق. الايدا، وتكەن ايدا Times of israel باسىلىمى ا ق ش مىسىر، قاتار، ءباا، ۇلىبريتانيا، يتاليا جانە گەرمانيادان كەڭەسكە ءوز باسشىلارىن قوسۋ تۋرالى ۋادە العانىن حابارلادى.
- بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ قۇرىلعانىن جاريالاۋ مەن ءۇشىن ۇلكەن قۇرمەت. كەڭەستىڭ قۇرامى جاقىن ارادا جاريالانادى، ءبىراق مەن بۇل كەز كەلگەن جەردە جانە كەز كەلگەن ۋاقىتتا قۇرىلعان ەڭ ۇلى ءارى ەڭ بەدەلدى كەڭەس دەپ سەنىمدى تۇردە ايتا الامىن، - دەپ جازدى اق ءۇي باسشىسى Truth Social باسىلىمىندا.
ا ق ش كەلەسى اپتادا داۋوستاعى دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋم اياسىندا بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىن وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بۇل مالىمدەمە ا ق ش- تىڭ تاياۋ شىعىس جونىندەگى ارنايى ەلشىسى ستيۆ ۋيتكوففتىڭ جاقىندا گازا سەكتورىندا اتىستى توقتاتۋدىڭ ەكىنشى كەزەڭىنىڭ باستالعانىن جاريالاعان مالىمدەمەسىنەن كەيىن جاسالدى. ترامپتىڭ 20 تارماقتان تۇراتىن بەيبىتشىلىك جوسپارى اتىستى توقتاتۋدان اۋماقتى دەميليتاريزاتسيالاۋعا كوشۋدى، تەحنوكراتيالىق ۇكىمەت قۇرۋدى باستاۋدى كوزدەيدى.
ترامپ مالىمدەگەندەي، ا ق ش ەگيپەتتىڭ، تۇركيانىڭ جانە قاتاردىڭ قولداۋىمەن حاماس- پەن بارلىق قارۋ-جاراقتى تاپسىرۋدى جانە بارلىق تۋننەلدەردى بۇزۋدى قامتيتىن كەشەندى دەميليتاريزاتسيالاۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزۋدى كوزدەپ وتىر.
- حاماس ءوزىنىڭ سوڭعى بولىمشەسىن يزرايلگە قايتارۋدى قوسا العاندا، ءوز مىندەتتەمەلەرىن دەرەۋ ورىنداۋى جانە كىدىرىسسىز تولىق دەميليتاريزاتسيانى باستاۋى كەرەك. مەن ايتقانىمداي، ولار مۇنى وڭاي جولمەن دە، قيىن جولمەن دە جاساي الادى. گازا حالقى ۇزاق ۋاقىت بويى زارداپ شەكتى. ۋاقىت كەلدى، - دەپ جازدى امەريكا كوشباسشى.
اق ءۇي باسشىسى سونداي-اق اتىستى توقتاتقالى بەرى ونىڭ كومانداسى گازاعا «تاريحي» جىلدامدىقپەن رەكوردتىق كولەمدە گۋمانيتارلىق كومەك جەتكىزۋگە كومەكتەسكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءتىپتى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى دا بۇل جەتىستىكتى بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەپ باعالادى. بۇل ناتيجەلەر كەلەسى كەزەڭگە جول اشتى، - دەدى ترامپ.