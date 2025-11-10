22:25, 10 - قاراشا 2025 | GMT +5
ترامپ اس-سۋعا جاردەماقىنى توقتاتادى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى شتات بيلىكتەرىنە قاراشا ايىنا ارنالعان ازىق-تۇلىك كومەگىن تولەۋ تۋرالى شەشىمدى جويۋدى مىندەتتەدى. بۇعان دەيىن دونالد ترامپ اكىمشىلىگى رەزەرۆتىك قوردان تولەمدەردى قارجىلاندىرۋعا تىيىم سالعان ەدى.
شەنەۋنىكتەر شتاتتارعا جولداعان حاتىندا جاردەماقىنى رۇقسات ەتىلمەگەن تولەم دەپ اتاپ، تالاپ ورىندالماسا، ايىپپۇل سالىناتىنىن ەسكەرتتى. قازىر 42 ميلليون امەريكالىق ازىق-تۇلىك باعدارلاماسىنا تاۋەلدى. ءبىر ادام ايىنا شامامەن 300 دوللار، ال وتباسى مۇشەسى تورتەۋدەن اسسا 1000 دوللارعا دەيىن الىپ كەلگەن.
24.kz