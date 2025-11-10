ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:25, 10 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ترامپ اس-سۋعا جاردەماقىنى توقتاتادى

    استانا. قازاقپارات - ا ق ش اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى شتات بيلىكتەرىنە قاراشا ايىنا ارنالعان ازىق-تۇلىك كومەگىن تولەۋ تۋرالى شەشىمدى جويۋدى مىندەتتەدى. بۇعان دەيىن دونالد ترامپ اكىمشىلىگى رەزەرۆتىك قوردان تولەمدەردى قارجىلاندىرۋعا تىيىم سالعان ەدى.

    Ақ үй Венесуэладағы күштік әрекеттердің үш нұсқасын қарастырып жатыр
    Фото: pixabay.com

     شەنەۋنىكتەر شتاتتارعا جولداعان حاتىندا جاردەماقىنى رۇقسات ەتىلمەگەن تولەم دەپ اتاپ، تالاپ ورىندالماسا، ايىپپۇل سالىناتىنىن ەسكەرتتى. قازىر 42 ميلليون امەريكالىق ازىق-تۇلىك باعدارلاماسىنا تاۋەلدى. ءبىر ادام ايىنا شامامەن 300 دوللار، ال وتباسى مۇشەسى تورتەۋدەن اسسا 1000 دوللارعا دەيىن الىپ كەلگەن.

     24.kz 

