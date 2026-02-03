ترامپ گارۆاردتان 1 ميلليارد دوللار كولەمىندە وتەماقى تالاپ ەتەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءوز اكىمشىلىگىنىڭ بۇل مەكەمەمەن جالعاسىپ جاتقان داۋى اياسىندا گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتىنەن 1 ميلليارد دوللار كولەمىندە وتەماقى تولەۋىن تالاپ ەتەتىنىن جاريالادى.
بۇل جاڭالىق New York Times گازەتى ا ق ش پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ ۋنيۆەرسيتەتپەن كەلىسسوز كەزىندە 200 ميلليون دوللار تولەۋ تالابىنان باس تارتۋعا ءماجبۇر بولعانى تۋرالى حابارلاعاننان كەيىن شىقتى.
دۇيسەنبى كۇنى كەشكە ترامپ بۇل وقيعا تۋرالى Truth Social-داعى جازباسىندا ەسكە سالىپ، گارۆاردتى «The New York Times گازەتىنە ءمانى جوق ماتەريالداردى ءبرىپ جاتىر» دەپ ايىپتادى.
- ءوزىنىڭ انتيسەميتتىك كوزقاراسىمەن تانىمال گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتى وسى كۇنى قۇرىپ بىتۋگە اينالعان The New York Times باسىلىمىنا نە بولسا سونى شىعاراتىن بولعان. گارۆارد ءبىرازدان بەرى وزىنە لايىقسىز ارەكەتتەرگە بارىپ ءجۇر. ولار كاسىبي دايىندىقتىڭ كۇردەلى تۇجىرىمداماسىن ەنگىزبەك بولدى، الايدا ونى تالاپقا ساي ەمەس دەپ قارسى شىقتى، ال ءبىزدىڭ كوزقاراسىمىزشا بۇل جۇيە ءتيىمسىز. بۇل بار بولعانى 500 ميلليون دوللارلىق ءىرى وتەماقى تولەۋدەن جالتارۋ. شىنداپ كەلگەندە بۇل سوما ولاردىڭ وسى ۋاقىتقا دەيىن ىستەپ كەلگەن زاڭسىز ارەكەتتەرى ءۇشىن الدەقايدا كوپ بولۋى كەرەك ەدى. بۇل ازاماتتىق ەمەس، قىلمىستىق ءىس بولۋى كەرەك. گارۆاردقا بۇعان ءتوزۋ كەرەك بولادى. قالاي بولعان كۇندە دە بۇل ءىس ادىلەتتىلىك ورناعانشا جالعاساتىن بولادى، - دەپ جازدى اق ءۇيدىڭ باسشىسى.
ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ وكىلدەرى گارۆاردتى پالەستينانى قولدايتىن نارازىلىقتار كەزىندە انتيسەميتيزمگە قارسى شارالاردى ءتيىستى تۇردە قابىلداماعانى ءۇشىن ايىپتاپ وتىر. الايدا ۋنيۆەرسيتەت بۇل ايىپتاۋدى جوققا شىعاردى.
گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتى اق ءۇيدىڭ امەريكالىق ۋنيۆەرسيتەتتەردە «پروگرەسسيۆتى» جانە «راديكالدى سولشىل» يدەولوگيالاردى جويۋ ناۋقانىنىڭ نەگىزگى نىسانالارىنىڭ بىرىنە اينالدى، دەپ جازدى BBC.
وتكەن جىلدىڭ ساۋىرىندە ترامپ گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتىنە بولىنگەن زەرتتەۋ گرانتتارىنىڭ شامامەن 2 ميلليارد دوللارىن قايتارىپ الىپ، فەدەرالدى قارجىلاندىرۋدى توقتاتتى.
ۋنيۆەرسيتەت بۇل قادام ءۇشىن ترامپ اكىمشىلىگىن سوتقا بەرىپ، ەشبىر ۇكىمەت «جەكەمەنشىك ۋنيۆەرسيتەتتەردە نە وقىتا الاتىنىن، كىمدى قابىلداپ، جۇمىسقا الا الاتىنىن نەمەسە قانداي زەرتتەۋ سالالارىن زەرتتەي الاتىنىن بەلگىلەمەۋى كەرەك» دەپ مالىمدەدى.
كەيىن ا ق ش فەدەرالدى سوتى پرەزيدەنت دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتىن فەدەرالدى زەرتتەۋ گرانتتارىنان ايىرۋ تۋرالى شەشىمىن جويدى.