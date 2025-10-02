ترامپ امەريكالىقتارعا ءتونىپ تۇرعان قاۋىپتى تۇسىنبەيتىن سىڭايلى - ا ق ش سەناتىنىڭ دەپۋتاتى
استانا. قازاقپارات - شاتداۋننان، ياعني ۇكىمەت جۇمىسىنىڭ ۋاقىتشا توقتاۋىنان ا ق ش ەكونوميكاسى اپتاسىنا 15 ميلليارد دوللار جوعالتادى. بۇل - اق ءۇيدىڭ ەسەبى. 1- قازاننان باستاپ قۇراما شتاتتاردا جۇزدەگەن مىڭ ادام بەلگىسىز مەرزىمگە اقىسىز دەمالىسقا جىبەرىلدى. بۇعان ەكى پارتيانىڭ، ياعني رەسپۋبليكاشىلار مەن دەموكراتتاردىڭ بيۋدجەتكە قاتىستى ورتاق شەشىمگە كەلە الماۋى سەبەپ.
دونالد ترامپ پرەزيدەنتتىگىنىڭ ءبىرىنشى مەرزىمى كەزىندە دە وسىنداي جاعداي بولعان. ول كەزدە رەسپۋبليكاشىلار مەن دەموكراتتار كوشى-قونعا قارجى ءبولۋ بويىنشا كەلىسە الماي، ۇكىمەت 35 كۇنگە جۇمىسىن توقتاتقان ەدى. بۇل جولى احۋال قالاي ءوربۋى مۇمكىن؟
ا ق ش- تاعى شاتداۋننىڭ ءبىرىنشى كۇنى بيۋدجەتكە قاتىستى داۋ ا ق ش ساياساتىنداعى ۇيرەنشىكتى جاعداي. الايدا بۇل جولعى تەكەتىرەس قاتتى ۋشىعىپ تۇر. رەسپۋبليكاشىلار مەديتسينالىق ساقتاندىرۋعا قاتىستى سالىقتىق جەڭىلدىكتەردى الىپ تاستاماقشى. بۇل دەموكراتتاردىڭ نارازىلىعىن تۋدىردى. ولاردىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، بۇل ميلليونداعان امەريكالىقتىڭ مەديتسينالىق كومەك الاتىن قۇقىعىن شەكتەيدى. سالدارىنان ەكى پارتيا وكىلدەرى ورتاق مامىلەگە كەلە الماي، فەدەرالدىق ۇكىمەت جۇمىسى ۋاقىتشا توقتادى.
ەندى بيۋدجەت بەكىتىلمەيىنشە، مەملەكەتتىك مەكەمەلەر قارجىلاندىرىلمايدى. مىڭداعان قىزمەتكەر بەلگىسىز ۋاقىتقا اقىسىز دەمالىسقا جىبەرىلدى. اسكەر، پوليتسيا، توتەنشە جاعداي جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ سەكىلدى سالانىڭ قىزمەتكەرلەرى عانا جۇمىسىن جالعاستىرا بەرەدى. ءبىراق ولاردىڭ ءوزى ەڭبەكاقىسىز جۇمىس ىستەيتىن ءتۇرى بار.
چاك شۋمەر، ا ق ش كونگرەسى سەناتىنىڭ دەپۋتاتى:
- پرەزيدەنتپەن جابىق ەسىك جاعدايىندا كەزدەستىك. ول امەريكالىقتارعا ءتونىپ تۇرعان قاۋىپتى تۇسىنبەيتىن سىڭايلى. ترامپتىڭ تاريفتەرى، ونىڭ ەكونوميكالىق ساياساتى مەن جىبەرگەن قاتەلىكتەرى سالدارىنان امەريكا ازاماتتارىنىڭ شىعىنى ارتىپ بارادى. ەگەر سالىقتىق جەڭىلدىكتەر الىنىپ تاستالسا، وندا مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جارنالارى ەكى ەسە وسەدى.
اق ءۇي ءتيىمسىز قىزمەتكەرلەردى قىسقارتپاق
وسىعان دەيىن ا ق ش- تا ۇكىمەت جۇمىسىنىڭ ۋاقىتشا توقتاۋى پرەزيدەنت پەن كونگرەسس بەدەلىنە سىن سانالاتىن. ءبىراق وسى جولى اق ءۇي اكىمشىلىگى بۇل قادامعا سانالى تۇردە بارىپ وتىرعان سىڭايلى. مۇنداعى ماقسات - فەدەرالدىق اپپاراتتىڭ ءتيىمسىز قىزمەتكەرلەرىن انىقتاپ، ولاردى ءبىرجولاتا قىسقارتۋ. الايدا ساراپشىلار «بيلىكتىڭ بۇل ۇستانىمى مەملەكەتتىك مەكەمەلەردە كادر تاپشىلىعى ماسەلەسىن ۋشىقتىرۋى مۇمكىن»، - دەپ سانايدى.
رەندي ەرۆين، ۇلتتىق فەدەرالدى قىزمەتكەرلەر فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى:
- ا ق ش- تا فەدەرالدىق قىزمەتكەرلەر جەكەمەنشىك سەكتورداعى ارىپتەستەرىنەن 25 پايىز تومەن جالاقى الادى. قازىر ولارعا لايىقتى قۇرمەت تە كورسەتىلمەيدى. قورلايدى، ۇركىتەدى، جۇمىستان شىعارادى، قىسقاسى ابدەن مازاق ەتىپ ءبىتتى. بۇلاي جالعاسا بەرسە، فەدەرالدىق قىزمەتكە كاسىبي مامانداردى تارتۋ قيىندايدى.
ا ق ش- تا شاتداۋننان ج ءى ءو كەمۋى مۇمكىن
ساراپشىلار: «ەگەر شاتداۋن ءبىر-ەكى اپتاعا جالعاسسا، قورقاتىنداي ەشنارسە جوق، - دەيدى. ال ودان ۇزاق ۋاقىتقا سوزىلسا، قۇراما شتاتتارىنىڭ جىلدىق ءوسىمى باياۋلايدى. ياعني ا ق ش- تىڭ جالپى ىشكى ءونىمى جارتى نەمەسە 0,3 پايىز كەميدى»، - دەپ توپشىلاپ وتىر. ءبىراق قارجى سالاسى ماماندارىنىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، مۇندايدا دوللار قۇنسىزدانىپ، دامۋشى ەلدەر ءۇشىن ۋاقىتشا پايدا اكەلۋى مۇمكىن.
الماس چۋكين، ەكونوميست:
- بۇل جاعداي بىزگە ۋاقىتشا ءتيىمدى بولۋى مۇمكىن. ويتكەنى ا ق ش- تا وسىنداي پروبلەمالار باستالعاندا، دوللار السىرەيدى، ارزاندايدى. بۇل بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە بىزگە پايدا اكەلۋى ىقتيمال. ءبىراق جالپى العاندا ارينە، بۇل جاقسى نارسە ەمەس. ويتكەنى ورتاق شەشىمگە كەلمەي، قۇراما شتاتتار ۇكىمەتىنىڭ جۇمىسى توقتاپ تۇرادى. ال كەلىسىلگەن بيۋدجەتسىز بيلىك قارجى جۇمساي المايدى.
ا ق ش- تاعى ساياسي داعدارىس قاي ۋاقىتقا دەيىن سوزىلاتىنى بەلگىسىز. سەناتتىڭ ەندىگى جيىنى 3 -قازانعا جوسپارلانىپ وتىر. ءبىراق رەسپۋبليكاشىلار مەن دەموكراتتار ورتاق مامىلەگە كەلە الا ما؟ ويتكەنى بۇل تەكەتىرەستە رايىنان قايتار ەشكىم جوق.
24.kz