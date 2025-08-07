ق ز
    19:44, 07 - تامىز 2025 | GMT +5

    ترامپ، پاشينيان جانە اليەۆ ۆاشينگتوندا كەزدەسەدى

    استانا. قازاقپارات - دونالد ترامپ، نيكول پاشينيان جانە يلحام اليەۆ ۆاشينگتوندا ءۇش جاقتى كەزدەسۋ وتكىزەدى. بۇل تۋرالى ارمەنيا ۇكىمەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى. كەزدەسۋ ايماقتاعى بەيبىتشىلىك پەن ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا باعىتتالعان.

    Фото: mfa.am

    امەريكالىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ مالىمەتىنشە، ەريەۆان مەن باكۋ بەيبىت كەلىسىمگە كەلۋدى كوزدەيدى. بۇعان قوسا ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى اق ۇيدە دونالد ترامپپەن جەكە كەزدەسۋ وتكىزبەك. تاراپتار ارمەنيا مەن ا ق ش اراسىنداعى ەكىجاقتى سەرىكتەستىك ماسەلەسىن تالقىلايدى.

