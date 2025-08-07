19:44, 07 - تامىز 2025 | GMT +5
ترامپ، پاشينيان جانە اليەۆ ۆاشينگتوندا كەزدەسەدى
استانا. قازاقپارات - دونالد ترامپ، نيكول پاشينيان جانە يلحام اليەۆ ۆاشينگتوندا ءۇش جاقتى كەزدەسۋ وتكىزەدى. بۇل تۋرالى ارمەنيا ۇكىمەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى. كەزدەسۋ ايماقتاعى بەيبىتشىلىك پەن ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا باعىتتالعان.
امەريكالىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ مالىمەتىنشە، ەريەۆان مەن باكۋ بەيبىت كەلىسىمگە كەلۋدى كوزدەيدى. بۇعان قوسا ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى اق ۇيدە دونالد ترامپپەن جەكە كەزدەسۋ وتكىزبەك. تاراپتار ارمەنيا مەن ا ق ش اراسىنداعى ەكىجاقتى سەرىكتەستىك ماسەلەسىن تالقىلايدى.