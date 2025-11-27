ترامپ ۆاشينگتونداعى اتىستان كەيىن ءاربىر شەتەلدىك ازاماتتى قايتا تەكسەرۋدى ۋادە ەتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆاشينگتوندا ۇلتتىق گۆارديانىڭ ەكى ساربازىنىڭ اتىلۋىن لاڭكەستىك اكت جانە ادامزاتقا قارسى قىلمىس دەپ اتادى، دەپ حابارلايدى NDTV.
- بۇل قورقىنىشتى شابۋىل جانە زۇلىمدىق، جەككورۋشىلىك جانە لاڭكەستىك اكتىسى بولدى. بۇل ءبىزدىڭ بۇكىل ۇلتىمىزعا قارسى قىلمىس بولدى. بۇل ادامزاتقا قارسى قىلمىس بولدى، - دەدى امەريكالىق كوشباسشى ب ا ق- قا بەرگەن سۇحباتىندا.
ول اتىستان كەيىن اق ۇيدەن ەكى كۆارتال قاشىقتىقتا ۇستالعان ەر ادامنىڭ «ەلگە اۋعانستاننان كىرگەن كەلىمسەك» ەكەنىن راستادى.
- مەن بۇگىن قولدا بار اقپاراتقا سۇيەنە وتىرىپ ىشكى قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگى قاماۋداعى كۇدىكتىنىڭ ءبىزدىڭ ەلىمىزگە جەر بەتىندەگى ناعىز توزاق - اۋعانستاننان كەلگەن شەتەلدىك ازامات ەكەنىنە سەنىمدى ەكەنىن حابارلاي الامىن، - دەپ مالىمدەدى ترامپ.
ترامپ سونىمەن قاتار ا ق ش بيلىگى بۇرىنعى دجو بايدەن اكىمشىلىگى كەزىندە اۋعانستاننان ەلگە كىرگەن ءاربىر ادامدى تەكسەرۋى كەرەك دەپ مالىمدەپ، ءوزىنىڭ الدىنداعى پرەزيدەنتتى تاعى سىنعا الدى.
- ءبىز ەلىمىزگە تيەسىلى ەمەس جانە ءبىزدىڭ ەلىمىزگە ۇلەس قوسپايتىن كەز كەلگەن شەتەلدىكتى ەگەر ولار ءبىزدىڭ ەلىمىزدى سۇيە الماسا، ەلدەن قۋىپ جىبەرۋگە توتەپ بەرۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى شارالاردى قابىلداۋىمىز كەرەك؛ ولار بىزگە قاجەت ەمەس، - دەپ قوستى اق ءۇي باسشىسى.
ەسكە سالا كەتسەك، اق ءۇيدىڭ ماڭىندا ا ق ش ۇلتتىق گۆاردياسىنىڭ اسكەري قىزمەتكەرلەرىنە وق اتىلعان. پوليتسيا كۇدىكتىنىڭ ۇستالعانىن حابارلادى.