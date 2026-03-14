ترامپ ا ق ش يراندىق حارگ مۇناي تورابىنداعى اسكەري نىسانداردى اتقىلاعانىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ جۇما كۇنى ا ق ش يراننىڭ نەگىزگى مۇناي توراپتارىنىڭ ءبىرى — حارگ ارالىندا ورنالاسقان اسكەري نىساندارعا سوققى جاساعانىن مالىمدەدى.
سونىمەن قاتار ول ەگەر يران ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن تەڭىز قاتىناسىنا كەدەرگى كەلتىرۋدى جالعاستىرسا، يراننىڭ مۇناي ينفراقۇرىلىمىنا سوققى جاسالۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى Reuters اگەنتتىگى.
اتالعان ارال يران مۇنايىنىڭ پايىزى ەكسپورتتالاتىن نەگىزگى تەرمينال سانالادى. الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازباسىندا ترامپ امەريكالىق اسكەريلەر حارگ ارالىندا ورنالاسقان بارلىق اسكەري نىسانداردى تولىق جويعانىن، ءبىراق مۇناي ينفراقۇرىلىمىنا تيىسپەگەنىن ايتتى.
— الايدا يران نەمەسە باسقا بىرەۋ ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمەلەردىڭ ەركىن ءارى قاۋىپسىز وتۋىنە كەدەرگى كەلتىرەتىن قانداي دا ءبىر ارەكەت جاساسا، مەن بۇل شەشىمدى بىردەن قايتا قارايمىن، — دەپ جازدى ترامپ.
ول مۇنداي ەسكەرتۋ قازىردىڭ وزىندە مۇناي جەتكىزىلىمىندەگى ەڭ ءىرى ىركىلىستەردىڭ ءبىرىن باستان كەشىرىپ جاتقان الەمدىك نارىقتاعى جاعدايدى ودان ءارى كۇردەلەندىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى. مۇنداي باعالاۋدى بۇعان دەيىن International Energy Agency جاساعان بولاتىن.
ا ق ش پرەزيدەنتى يراننىڭ امەريكالىق سوققىلاردان قورعانا المايتىنىن دا مالىمدەدى.
— يران اسكەرى مەن وسى تەرروريستىك رەجيمگە قاتىسى بارلاردىڭ بارلىعى قارۋىن تاستاپ، ەلدەن قالعان ازعانتاي نارسەنى ساقتاپ قالۋدى ويلاعانى ءجون بولار ەدى، — دەدى ترامپ.
ترامپتىڭ يرانمەن سوعىستىڭ ىقتيمال ۇزاقتىعىنا قاتىستى مالىمدەمەلەرى وزگەرىپ وتىرعاندىقتان، مۇناي باعاسى دا كۇرت قۇبىلىپ جاتىر. بۇل جاعداي يراندى ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن كەمەلەرگە شابۋىل جاساۋعا يتەرمەلەدى. اتالعان بۇعاز ارقىلى الەمدىك مۇنايدىڭ شامامەن بەستەن ءبىرى تاسىمالدانادى.
بۇعان دەيىن ترامپ سوعىس بىرنەشە اپتا عانا جالعاسۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان ەدى. الايدا جۇما كۇنى ول قاقتىعىستىڭ قاشان اياقتالاتىنىن ناقتى ايتۋدان باس تارتتى.
— مەن سىزدەرگە ونى ايتا المايمىن، — دەدى ترامپ جۋرناليستەرگە. — مەنىڭ ءوز ويىم بار، ءبىراق ونىڭ قانداي پايداسى بار؟ سوعىس قاجەت بولعانشا جالعاسادى.
حارگ ارالى يران جاعالاۋىنان شامامەن 26 شاقىرىم جەردە، ال ورمۋز بۇعازىنان 483 شاقىرىم سولتۇستىك- باتىستا ورنالاسقان.
يران مۇناي ەكسپورتىن جالعاستىرىپ جاتقانىمەن، پارسى شىعاناعىنداعى باسقا مۇناي ءوندىرۋشى ەلدەر يران تاراپىنان شابۋىل جاسالۋى مۇمكىن دەگەن قاۋىپكە بايلانىستى جەتكىزىلىمدەرىن ۋاقىتشا توقتاتتى.
