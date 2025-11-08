ترامپ ا ق ش-تىڭ ورتالىق ازيا ەلدەرىمەن تاماشا قارىم-قاتىناسى باستالعانىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆاشينگتوندا وتكەن C5+1 سامميتىنىڭ ناتيجەسىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
- كەشە اق ۇيدە بەس كەرەمەت ەلدىڭ پرەزيدەنتتەرى: قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ، وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆتىڭ، تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحموننىڭ، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆتىڭ جانە تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆتىڭ قاتىسۋىمەن سامميت وتكىزۋ مەن ءۇشىن ۇلكەن قۇرمەت بولدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ترامپ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
ا ق ش پرەزيدەنتى ءوزىنىڭ الدىنداعى پرەزيدەنتتەر وتىز جىل بويى ورتالىق ازيا ەلدەرىنە لايىقتى كوڭىل بولە الماعانىن، بۇل ەۋروپا، ازيا جانە تاياۋ شىعىستىڭ قيىلىسىندا ورنالاسقان جانە ماڭىزدى مينەرالدارعا، كومىرسۋتەكتەرگە جانە ادامي تالانتتارعا باي ستراتەگيالىق ايماق ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ترامپ «تولىقتاي قاتىسۋ» نيەتىن اتاپ ءوتتى.
- C5+1 پلاتفورماسىنىڭ 10 جىلدىعىن اتاپ ءوتۋ ءۇشىن ءبىز اۆياتسيا، ماڭىزدى مينەرالدار، اۋىل شارۋاشىلىعى، تەمىرجول، اۆتوموبيل قۇرىلىسى جانە تەحنولوگيا سالالارىندا ونداعان مىڭ امەريكالىق جۇمىس ورىندارىن قولدايتىن ميللياردتاعان دوللارلىق كوممەرتسيالىق كەلىسىمدەر جاساستىق. ءبىزدىڭ سامميتىمىز قۇراما شتاتتار مەن قازاقستان، وزبەكستان، تاجىكستان، قىرعىز رەسپۋبليكاسى جانە تۇرىكمەنستان اراسىنداعى كەرەمەت جاڭا قارىم-قاتىناستىڭ باستاماسى بولدى! - دەپ جازدى دونالد ترامپ.
بۇعان دەيىن C5+1 ەلدەرى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق تۋرالى تۋرالى مالىمدەمەگە قول قويعانىن جازعان بولاتىنبىز.