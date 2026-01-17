ق ز
    11:22, 17 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ترامپ ا ق ش قازىر ۆەنەسۋەلانى باسقارادى دەپ مالىمدەدى

    استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ ا ق ش ەندى ۆەنەسۋەلانى باقىلاپ وتىر دەپ مالىمدەدى. ول سونداي-اق ەل پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرونىڭ ا ق ش- قا جانە بۇكىل الەمگە قارسى قىلمىستارعا جاۋاپتى ەكەنىن حابارلادى. بۇل تۋرالى تاسس اگەنتتىگى جازدى.

    Трамп алғаш рет Венесуэланың уақытша президентімен сөйлесті
    Фото: The Australian

    — وسى ايدىڭ باسىندا وسى جەردەن مار- ا- لاگودا ايتقانىمداي، ءبىز مادۋرونى امەريكا قۇراما شتاتتارىنا جانە الەمگە قارسى قىلمىستارى ءۇشىن تۇتقىندادىق، — دەدى ترامپ.

    ول بۇل تۋرالى فلوريدا شتاتىنداعى پالم- بيچتەگى كوشەنىڭ اتىن ءوز اتىنا اۋىستىرۋى كەزىندە ايتتى.

    — ءبىز قازىر ەلدى باسقارىپ وتىرمىز، — دەدى ترامپ ۆەنەسۋەلا ەلىن مەڭزەپ.

    ول ۆەنەسۋەلانى بار بولعانى ءبىر اپتانىڭ ىشىندە كۇرت وزگەرگەن «باسقا ەل» دەپ سيپاتتادى.

    ەسكە سالايىق، ۆەنەسۋەلا وپپوزيتسياسىنىڭ كوشباسشىسى وزىنە تيەسىلى نوبەل سىيلىعىن ترامپقا بەردى.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
