11:22, 17 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ترامپ ا ق ش قازىر ۆەنەسۋەلانى باسقارادى دەپ مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ ا ق ش ەندى ۆەنەسۋەلانى باقىلاپ وتىر دەپ مالىمدەدى. ول سونداي-اق ەل پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرونىڭ ا ق ش- قا جانە بۇكىل الەمگە قارسى قىلمىستارعا جاۋاپتى ەكەنىن حابارلادى. بۇل تۋرالى تاسس اگەنتتىگى جازدى.
— وسى ايدىڭ باسىندا وسى جەردەن مار- ا- لاگودا ايتقانىمداي، ءبىز مادۋرونى امەريكا قۇراما شتاتتارىنا جانە الەمگە قارسى قىلمىستارى ءۇشىن تۇتقىندادىق، — دەدى ترامپ.
ول بۇل تۋرالى فلوريدا شتاتىنداعى پالم- بيچتەگى كوشەنىڭ اتىن ءوز اتىنا اۋىستىرۋى كەزىندە ايتتى.
— ءبىز قازىر ەلدى باسقارىپ وتىرمىز، — دەدى ترامپ ۆەنەسۋەلا ەلىن مەڭزەپ.
ول ۆەنەسۋەلانى بار بولعانى ءبىر اپتانىڭ ىشىندە كۇرت وزگەرگەن «باسقا ەل» دەپ سيپاتتادى.
ەسكە سالايىق، ۆەنەسۋەلا وپپوزيتسياسىنىڭ كوشباسشىسى وزىنە تيەسىلى نوبەل سىيلىعىن ترامپقا بەردى.