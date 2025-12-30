ترامپ: ا ق ش ۆەنەسۋەلاداعى ايلاققا سوققى جاساعانىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM — ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ امەريكا قۇراما شتاتتارى ۆەنەسۋەلاداعى «كەمەلەرگە ەسىرتكى تيەلىپ جاتىر» دەپ سانالعان ايلاققا سوققى جاساعانىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى Kazinform ءتىلشىسى ABC News-كە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
بۇل مالىمدەمە ترامپتىڭ جۇما كۇنى راديوعا بەرگەن سۇحباتىندا ا ق ش ۆەنەسۋەلادا «ءىرى نىساندى جويعانىن» ايتا كەلە، ءوز اكىمشىلىگىنىڭ ايماقتاعى ەسىرتكى تاسىمالىنا قارسى ارەكەتتەرىنە، سونىڭ ىشىندە ەسىرتكى تاسىمالدايتىن قايىقتارعا قولدانعان امالىنا جاقسى باعا بەرگەننەن سوڭ جاسالدى.
ترامپتىڭ ءسوزى شىن بولسا، بۇل ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ ۆەنەسۋەلاعا قارسى كومپانياسى باستالعالى بەرگى العاشقى قۇرلىقتاعى شابۋىلى بولماق.
- ولار وندا قايىقتارعا ەسىرتكى تيەيدى. ءبىز سول قايىقتارعا سوققى جاسادىق، ەندى بۇل ايماققا دا سوققى جاساپ جاتىرمىز. بۇل - ولاردىڭ ساۋدا جاسايتىن ايماعى. ەندى ول ايماقتىڭ كۇل- تالقانى شىعادى، - دەدى دونالد ترامپ.
بۇدان بۇرىن ترامپ ا ق ش- تىڭ مۇناي مەن تانكەردى ۆەنەسۋەلاعا قايتارۋ جوسپارى جوق ەكەنىن مالىمدەگەن ەدى.
ا ق ش ۆەنەسۋەلانىڭ مۇناي تاسىمالدايتىن 6 كومپانياسىنا سانكسيا سالدى.
ءوز كەزەگىندە ۆەنەسۋەلا ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى توتەنشە وتىرىسىن وتكىزۋدى سۇرادى.
سونىمەن قاتار ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى مادۋرو ەلىنىڭ ەگەمەندىگىن قورعاۋعا دايىن ەكەنىن ايتتى.