18:07, 27 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ترامپ: ا ق ش اسكەرى يراندى قورشاپ تۇر
استانا. قازاقپارات - ا ق ش اسكەرى يراندى قورشاپ تۇر. مۇنى امەريكا پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اكسيوس پورتالىنا بەرگەن سۇحباتىندا ءمالىم ەتتى. ونىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، تاياۋ شىعىسقا ورنالاستىرىلعان اسكەر سانى ۆەنەسۋەلاداعىدان الدەقايدا كوپ.
دەسە دە، اق ءۇي باسشىسى: «يران بيلىگى تەلەفون ارقىلى بىرنەشە رەت حابارلاستى. ولار كەلىسسوز جۇرگىزۋگە دايىن» ەكەنىن جەتكىزدى.
بۇل ارادا ا ق ش اسكەرى دە قاراپ جاتقان جوق. ءۇندى مۇحيتىندا ۇرەيگە ۇرەي قوسىپ ءىرى جاتتىعۋ وتكىزدى. قازىر ايماققا ۇشاق تاسۋشى Abraham Lincoln باستاعان كەمەلەر توبى ورنالاسقان. الايدا يران بيلىگى دە ىعاتىن ەمەس. ەلدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قاتقىل مالىمدەمە جاسادى. ولار: «ا ق ش اسكەرىنە تويتارىس بەرۋگە دايىنبىز»، - دەيدى.
24.kz