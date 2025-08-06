ترامپ 6-تامىز كۇنى مالىمدەمە جاسايدى - اق ءۇي
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ سارسەنبى كۇنى اق ءۇيدىڭ سوپاق كابينەتىندە مالىمدەمە جاسايدى. بۇل تۋرالى اق ءۇي جاريالاعان رەسمي كەستەدە كورسەتىلگەن.
مالىمدەمەنىڭ ناقتى تاقىرىبى ازىرگە بەلگىسىز. كەستەدە تەك ونىڭ ۋاقىتى كورسەتىلگەن - ۆاشينگتون ۋاقىتىمەن ساعات 4:30- دا (استانا ۋاقىتىمەن 7 -تامىز، 01:30- دا) وتەدى.
بۇعان دەيىن ترامپ اق ءۇيدىڭ بريفينگتە جۋرناليستەردىڭ بىرنەشە سۇراعىنا جاۋاپ بەرگەن بولاتىن.
ا ق ش اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، پرەزيدەنت اق ءۇيدىڭ شاتىرىنا شىعىپ، قىركۇيەكتە باستالۋى جوسپارلانعان بال زالىنىڭ قۇرىلىس الاڭىن شولىپ شىققان. بۇل جوبا تولىعىمەن امەريكا پرەزيدەنتىنىڭ جەكە قارجىسى ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلادى. ال جۋىردا اق ءۇيدىڭ راۋشان باعىندا جۇرگىزىلگەن قۇرىلىس جۇمىستارى اياقتالعان.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، كامبودجا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتى نوبەلدىڭ بەيبىتشىلىك سىيلىعىنا ۇسىنۋدى جوسپارلاپ وتىر.