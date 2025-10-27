ترامپ 2026 -جىلدىڭ اقپانىندا قىتايعا ساپارلايدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ 2026 -جىلدىڭ باسىندا ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيىڭمەن كەزدەسۋ ءۇشىن قىتايعا رەسمي ساپارمەن بارۋى مۇمكىن، دەپ حابارلادى ا ق ش قارجى ءمينيسترى سكوتت بەسسەنت، دەپ جازادى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
جەكسەنبى كۇنى NBC News تەلەارناسىنىڭ «Meet the Press» باعدارلاماسىندا سويلەگەن بەسسەنتتىڭ ايتۋىنشا، ترامپ پەن شي جينپيىڭ 1 -قاراشادان باستاپ ەنگىزىلۋى مۇمكىن ا ق ش- تىڭ قىتاي تاۋارلارىنا ارنالعان 100 پايىزدىق جاڭا باج سالىعىن بولدىرماۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن كەلىسىمگە قول قويۋى ىقتيمال.
بۇل وقيعا الەمدىك ساۋدا قاتىناستارىنداعى بەتبۇرىس ءساتى بولماق، ويتكەنى الەمنىڭ ەكى ءىرى ەكونوميكاسى - ا ق ش پەن قىتاي - سوڭعى جىلدارى نارىقتى تۇراقسىزداندىرىپ، ديپلوماتيالىق قاتىناستاردى شيەلەنىستىرگەن ءوزارا تەكەتىرەستى ازايتۋعا مۇددەلى.
ترامپ جەكسەنبى كۇنى مالايزياعا كەلىپ، وڭتۇستىك- شىعىس ازيا مەملەكەتتەرى قاۋىمداستىعىنىڭ (ASEAN) سامميتىنە قاتىستى. بۇل - ونىڭ ازياعا جاسالعان بەس كۇندىك ساپارىنىڭ العاشقى ايالداماسى. ساپاردىڭ نەگىزگى بولىگى بەيسەنبىدە وڭتۇستىك كورەيادا شي جينپيىڭمەن جەكە كەزدەسۋ بولماق.
بەسسەنتتىڭ ايتۋىنشا، ترامپ پەكينگە 2026 -جىلدىڭ باسىندا، قىتايدىڭ اي كۇنتىزبەسى بويىنشا جاڭا جىلى (17 -اقپان) الدىندا بارۋى مۇمكىن.
سونىمەن قاتار، شي جينپيىڭ 2026 -جىلدىڭ كۇزىنە جوسپارلانعان ا ق ش- قا ساپارى جانە «ۇلكەن جيىرمالىق» سامميتىنە قاتىسۋى الدىندا ەكىجاقتى كەزدەسۋ ۆاشينگتوندا دا ءوتۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن ق ح ر كوممەرتسيا ۆيتسە-ءمينيسترى لي چەنگان پەكين مەن ۆاشينگتوننىڭ نەگىزگى ساۋدا- ەكونوميكالىق ماسەلەلەر بويىنشا ورتاق كەلىسىمگە كەلگەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.