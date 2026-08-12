ترامپ مەديسينالىق كومەك باعدارلاماسى بويىنشا بالالاردىڭ جىنىسىن وزگەرتۋگە تىيىم سالدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش ەندى كامەلەتكە تولماعاندارعا جىنىسىن وزگەرتۋ وتالارى مەن گورموندىق تەراپيانى قارجىلاندىرمايدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بۇل تۋرالى Тruth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى اككاۋنتىندا جاريالادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، Medicaid مەملەكەتتىك باعدارلاماسى ەندى كامەلەتكە تولماعاندارعا جىنىسىن وزگەرتۋ ماقساتىنداعى مەديسينالىق پروتسەدۋرالار شىعىنىن وتەمەيدى.
- ءبىز بەيكۇنا بالالارىمىزعا جاسالعان مۇنداي قاتىگەز وتا مەن پروتسەدۋرالار ءۇشىن اقى تولەمەيمىز، بۇل ولاردىڭ جاس دەنەلەرىنە وراسان زيان كەلتىرەدى، - دەپ جازدى ترامپ.
ترامپ ءوز اكىمشىلىگى ۇستانىمىنىڭ ارقاسىندا سوڭعى ءبىر جارىم جىلدا ونداعان امەريكالىق اۋرۋحانالار «گەندەرلىك- اففيرماتيۆتىك كومەك» كورسەتۋدى توقتاتقانىن جانە تاعى كوپتەگەن مەكەمەنىڭ سولاي جاسايدى دەپ كۇتىلەتىنىن مالىمدەدى.
Medicare جانە Medicaid قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارى (CMS) بالالار مەن جاسوسپىرىمدەرگە جىنىستى قايتا تاعايىنداۋ پروتسەدۋرالارىن قارجىلاندىرۋدىڭ توقتاتىلعانىن راستادى.
- بالانىڭ جىنىسىن وزگەرتۋگە باعىتتالعان پروتسەدۋرالار، سونىڭ ىشىندە جىنىستىق جەتىلۋدى بلوكتاۋ، گورموندىق تەراپيا جانە حيرۋرگيالىق ارالاسۋ بەدەۋلىك، جىنىستىق فۋنكسيانىڭ بۇزىلۋى، سۇيەك ءتىنى تىعىزدىعىنىڭ تومەندەۋى، مي دامۋىنىڭ وزگەرۋى جانە باسقا دا ۇزاق مەرزىمدى فيزيولوگيالىق قايتىمسىز سالدارعا اكەلۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن CMS مالىمدەمەسىندە.
تىيىم جىنىستىق جەتىلۋدى بلوكتاۋ، گورموندىق پرەپاراتتار جانە حيرۋرگيالىق وتالارعا قاتىستى قولدانىلادى.
قاۋلى 13 -قازاندا كۇشىنە ەنۋى ءتيىس.
وسىعان دەيىن ا ق ش جوعارعى سوتى ترانسگەندەرلەرگە ءتولقۇجاتتارىنداعى جىنىسىن وزگەرتۋگە تىيىم سالعانىن جازدىق.