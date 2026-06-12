ترامپ يرانعا سوققى جاساۋ رايىنان قايتتى
استانا. قازاقپارات - دونالد ترامپ «تۇندە يرانعا وتە جويقىن شابۋىل جاسايمىن» دەگەن رايىنان قايتتى. ا ق ش پرەزيدەنتى بۇعان ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى كەلىسسوزدەردىڭ وڭ باعىتتا ءجۇرىپ جاتقانىن جەلەۋ ەتكەن. ءبىراق ول يراننىڭ تەڭىز ايلاقتارىنا قويىلعان توسقاۋىلدىڭ تولىق جۇمىس ىستەپ تۇرعانىن ايتتى.
كەشە عانا ترامپ «بۇگىن تۇندە يراننىڭ حارك ارالىن باسىپ الىپ، ەلدىڭ مۇناي-گاز ينفراقۇرلىمىنا باقىلاۋ ورناتامىن» دەپ سەس كورسەتكەن ەدى. الايدا ا ق ش- تىڭ رەسمي تۇلعالارى مەن اسكەري ساراپشىلارى «الداعى ۋاقىتتا حارك ارالىنا قۇرلىق اسكەرىن كىرگىزۋدىڭ سوڭى ۇلكەن قاۋىپ-قاتەرگە اكەلۋى مۇمكىن» دەپ ەسكەرتتى. ايتا كەتەيىك، حارك ارالىندا يراننىڭ شيكى مۇناي ەكسپورتىنىڭ 90 پايىزى وتەتىن ۇلكەن تەرمينال ورنالاسقان.
دونالد ترامپ، ا ق ش پرەزيدەنتى:
- يران وسى اپتانىڭ اياعىنا دەيىن كەلىسىمگە قول قويۋى مۇمكىن. ونى جوعارى كوشباسشى ماقۇلدادى. سودان كەيىن ا ق ش يراننىڭ تەڭىز ايلاقتارىنا قويىلعان توسقاۋىلدى الىپ تاستايدى. سوسىن مۇناي باعاسى كۇرت تومەندەيدى. يراندا يادرولىق قارۋ بولمايدى. ولار ونى جاسامايدى. ورمۋز بۇعازى كەلىسىمگە قول قويىلعاننان كەيىن بىردەن اشىلادى. بۇل وسى سەنبى نەمەسە الداعى دۇيسەنبى بولۋى مۇمكىن. ءبىراق مەن ءبىر كەسىمدى مەرزىمدى ناقتىلاپ ايتا المايمىن. مەن جاڭا عانا نەتانياحۋمەن سويلەستىم. سونىمەن قاتار قاتار، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، ساۋد ارابياسى، باحرەين، كۋۆەيت جانە باسقا دا ەلدەردىڭ باسشىلارىمەن سويلەستىم. ەندى تۇركيامەن سويلەسەمىن.
ا ق ش قور نارىعى ءوسىپ، مۇناي ارزاندادى
ترامپ يرانعا شابۋىل جاساۋدان باس تارتقاننان كەيىن ا ق ش- تىڭ قور نارىعى جوعارى ورلەدى. «ەس-ەن-پي 500» 1,75 پايىزعا، «ناسداك كومپوزيت» 2,54 پايىزعا، «دوۋ دجوۋنس» 1,86 پايىزعا كوتەرىلگەن. ال مۇناي باعاسى كۇرت تومەندەدى.
24.kz