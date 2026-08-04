KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ترامپ يرانعا «سوڭعى مۇمكىندىك» بەردى

    استانا. قازاقپارات - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يراندى ۆاشينگتونمەن كەلىسىمگە كەلۋ ءۇشىن «سوڭعى مۇمكىندىكتى» پايدالانۋعا شاقىردى. بۇل تۋرالى ول اق ۇيدە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا مالىمدەدى.

    Дональд Трамп
    Фото: whitehouse.gov

    ونىڭ ايتۋىنشا، كەلىسسوزدەر تاياۋ شىعىستاعى ءبىرقاتار ەلدىڭ اراعايىندىعىمەن ءوتىپ جاتىر. ترامپ كەلىسىمنىڭ باستى باعىتتارى ورمۋز بۇعازىن قايتا اشۋ جانە يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىنا قاتىستى بولاتىنىن ايتتى.

    سونداي-اق، ونىڭ سوزىنشە، كەلىسسوزدىڭ العاشقى ناتيجەسى بۇگىن نەمەسە ەرتەڭ بەلگىلى بولۋى مۇمكىن. ا ق ش پرەزيدەنتى پارسى شىعاناعىنداعى وداقتاستارىنىڭ وتىنىشىمەن يرانعا جاڭا اۋقىمدى سوققى جاساۋدان ازىرگە باس تارتقانىن دا مالىمدەدى.

    24.kz 

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور