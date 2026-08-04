ترامپ يرانعا «سوڭعى مۇمكىندىك» بەردى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يراندى ۆاشينگتونمەن كەلىسىمگە كەلۋ ءۇشىن «سوڭعى مۇمكىندىكتى» پايدالانۋعا شاقىردى. بۇل تۋرالى ول اق ۇيدە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەلىسسوزدەر تاياۋ شىعىستاعى ءبىرقاتار ەلدىڭ اراعايىندىعىمەن ءوتىپ جاتىر. ترامپ كەلىسىمنىڭ باستى باعىتتارى ورمۋز بۇعازىن قايتا اشۋ جانە يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىنا قاتىستى بولاتىنىن ايتتى.
سونداي-اق، ونىڭ سوزىنشە، كەلىسسوزدىڭ العاشقى ناتيجەسى بۇگىن نەمەسە ەرتەڭ بەلگىلى بولۋى مۇمكىن. ا ق ش پرەزيدەنتى پارسى شىعاناعىنداعى وداقتاستارىنىڭ وتىنىشىمەن يرانعا جاڭا اۋقىمدى سوققى جاساۋدان ازىرگە باس تارتقانىن دا مالىمدەدى.
24.kz