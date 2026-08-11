ترامپ يراننان وتەماقى تالاپ ەتتى
استانا. قازاقپارات - «يران ا ق ش-قا وتەماقى تولەۋى كەرەك». دونالد ترامپ تەگەراننىڭ ۆاشينگتوننان وتەماقى تولەۋ تالابىنا وسىلاي دەپ جاۋاپ بەردى. اق ءۇي باسشىسىنىڭ مالىمدەۋىنشە، يسلام رەسپۋبليكاسى قازا تاپقان امەريكالىقتار ءۇشىن قۇن تولەپ، جارالانعاندارىنا وتەماقى بەرۋگە ءتيىس. ءبىراق ول ناقتى سومانى اتاعان جوق.
«بۇدان بولەك، بيىل قاڭتار ايىندا يراندا ۇكىمەتكە قارسى شىعىپ، قۇربان بولعاندار ءۇشىن ولاردىڭ وتباسىنا دا اقشا تولەۋى قاجەت»، - دەدى. وسىنىڭ الدىندا تەگەران ورمۋز بۇعازىنداعى كەمە قاتىناسىن جانداندىرۋ ءۇشىن ا ق ش وتەماقى تولەپ، سانكسيالاردى الىپ تاستاپ، اسكەري قاۋىپ ءتوندىرۋدى ءبىرجولا توقتاتۋى كەرەك تالاپ قويعان بولاتىن.
24.kz