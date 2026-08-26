د. ترامپ: ورمۋز بۇعازى مينادان تازارتىلدى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى ورمۋز بۇعازىنداعى بارلىق مينانى زالالسىزداندىردى. بۇل تۋرالى دونالد ترامپ الەۋمەتتىك جەلىدە مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، جارىلعىش زاتتار سۋدان شىعارىلعان نەمەسە سول جەردە جويىلعان.
«ەندى بۇعازعا قايتادان مينا ورناتقان كەز كەلگەن كەمە بىردەن جويىلادى»، - دەيدى. قازىر ستراتەگيالىق سۋ جولى ا ق ش-تىڭ عارىش كۇشتەرىنىڭ تۇراقتى باقىلاۋىنا كوشكەن. سونىمەن قاتار يراننىڭ يادرولىق نىساندارىن ءجىتى قاداعالاپ وتىرعانىن ايتادى. ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعى ساۋىردە بۇعازدى مينادان تازارتۋ وپەراتسياسىن باستاپ، تەڭىز ءدالىزىن قاۋىپسىز ەتۋ ءۇشىن ەسمينەتستەر مەن سۋاستى دروندارىن جۇمىلدىرعان بولاتىن.
ەندى ورمۋز بۇعازىندا كەمە قاتىناسىن قايتا جانداندىراتىن ۋاقىتشا تەڭىز ءدالىزى اشىلۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى يران مەن ومان سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى تەگەرانداعى كەلىسسوزدەن كەيىن مالىمدەدى. تاراپتار كەمەلەردىڭ قاۋىپسىز وتۋىنە ارنالعان ورتاق باعىتتى ىسكە قوسۋ شارتتارىن پىسىقتاپ جاتىر.
الايدا ايماقتاعى قاۋىپ ءالى سەيىلگەن جوق. كەشە ومان جاعالاۋىنان 17 شاقىرىم جەردە مۇناي تانكەرىنە بەلگىسىز سنارياد ءتيىپ، كەمە قوزعالىسىن توقتاتۋعا ءماجبۇر بولدى. تەگەران مەن ۆاشينگتوننىڭ اراسىنداعى اسكەري قيمىلدار باسەڭدەگەنىمەن، كەلىسسوزدەر ازىرگە ىلگەرىلەمەي تۇر.
24.kz