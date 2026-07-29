ترامپ تەڭىزدە بالانى قۇتقارعان جاسوسپىرىمدى اق ۇيگە شاقىردى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كاليفورنيا جاعالاۋىنداعى تەڭىز تولقىنىنان بالانى امان الىپ قالعان 16 جاستاعى رايدەر ەسىمدى جاسوسپىرىمدى اق ۇيگە قوناققا شاقىراتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
سەيسەنبى كۇنى الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا جاريالاعان جازباسىندا ترامپ باتىر جاسوسپىرىم مەن ونىڭ وتباسىن پرەزيدەنت رەزيدەنسياسىنا ارنايى شاقىرىلاتىنىن جەتكىزدى. وندا ەرجۇرەك جاسوسپىرىمگە ەلدىڭ جوعارى ازاماتتىق ماراپاتتارىنىڭ ءبىرى تابىستالماق.
ءبىز بۇل قاھارمان جاس جىگىتتى جانە ونىڭ وتباسىن اق ۇيگە شاقىرامىز - مۇمكىن ءوزى قۇتقارعان بالامەن بىرگە - وعان جوعارى ازاماتتىق ماراپاتتى تابىستاۋ ءۇشىن. وتە باتىل ارەكەت، ول بۇعان ابدەن لايىق!، - دەپ جازدى ا ق ش پرەزيدەنتى.