ترامپ تۇركياداعى ناتو سامميتىنەن كەيىن ۇشاعىن اۋىستىردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ شىلدەدە تۇركيادا وتكەن ناتو سامميتىنەن كەيىن وزىنە تونگەن قاۋىپكە بايلانىستى ەلدىڭ قاۋىپسىزدىك قىزمەتى ونى باسقا ۇشاققا جاسىرىن اۋىستىرعانىن راستادى. بۇل تۋرالى اگەنتتىكتىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى حابارلادى.
ترامپتىڭ ايتۋىنشا، بۇل شەشىمدى ا ق ش قۇپيا قىزمەتى مەن اسكەري قىزمەتكەرلەر قابىلداعان.
- قۇپيا قىزمەت پەن اسكەريلەرگە باعىنامىن. ولار باسقا ۇشاقپەن ۇشقانىمدى قالادى. ولاردىڭ ايتقانىن جاسادىم. مەنىڭشە، قانداي دا ءبىر قاۋىپ بولعان. شىنىمدى ايتسام، مەن بۇل تۋرالى سۇراعان دا جوقپىن. ماعان ءجيى قاۋىپ تونەدى، - دەدى دونالد ترامپ.
Gulf News مالىمەتىنشە، ترامپ ناتو سامميتىنەن كەيىن پرەزيدەنتتىڭ Air Force One ۇشاعىنا وتىرعانداي كورىنگەن. الايدا كەيبىر اقپاراتقا قاراعاندا، بۇل ۇشاق ادەيى الداۋ ماقساتىندا پايدالانىلعان.
ال ترامپتىڭ ءوزى انكارا اۋەجايىندا جاسىرىن تۇردە باسقا ۇشاققا وتىرعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن انكاراداعى ناتو سامميتىندە بۇرىن-سوڭدى بولماعان قاۋىپسىزدىك شارالارى قابىلدانعانىن حابارلانعانبىز.