ترامپ ساۋد ارابياسىنا شارت قويدى: يزرايلمەن قاتىناس قالىپقا كەلمەيىنشە يادرولىق كەلىسىم بولمايدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ساۋد ارابياسىمەن جاسالاتىن ازاماتتىق يادرولىق كەلىسىمنىڭ باستى شارتى رەتىندە يزرايلمەن قارىم-قاتىناستى قالىپقا كەلتىرۋدى اتادى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلادى.
ترامپتىڭ مالىمدەۋىنشە، ا ق ش ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى مەن ساۋد ارابياسى اراسىنداعى ازاماتتىق يادرولىق كەلىسىم بەكىتىلەدى.
الايدا ونىڭ جۇزەگە اسۋى ساۋد ارابياسىنىڭ يبراھيم كەلىسىمدەرىنە قوسىلۋىنا تىكەلەي بايلانىستى.
- ا ق ش ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى مەن ساۋد ارابياسى اراسىنداعى ازاماتتىق يادرولىق كەلىسىم ماقۇلدانادى. ءبىراق ول تولىقتاي ساۋد ارابياسىنىڭ بەدەلدى ءارى تابىستى اۆراام كەلىسىمدەرىنە قوسىلۋىنا بايلانىستى. بۇل كەلىسىم تەك اسكەري ماقساتتا پايدالانىلمايتىن يادرولىق تەحنولوگيالاردى قامتيدى. مۇنداي تاجىريبە يراندا، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە جانە باسقا دا ەلدەردە بار، - دەپ جازدى دونالد ترامپ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
سونىمەن قاتار، ترامپ ا ق ش ازاماتتىق ماقساتتاعى، ياعني ۋران بايىتۋمەن بايلانىستى ەمەس يادرولىق نىسانداردىڭ دامۋىنا قارسى ەمەس ەكەنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن، 22 -شىلدەدە ا ق ش- تىڭ ەنەرگەتيكا ءمينيسترى كريس رايت پەن ساۋد ارابياسىنىڭ ەنەرگەتيكا ءمينيسترى حانزادا ابدۋلازيز بەن سالمان ءال ساۋد بەيبىت اتوم ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويعانى حابارلانعان.