ترامپ ەۋروپاعا بارلىق تاۋارعا 100 پايىزدىق باج سالىعىن ەنگىزەتىنىن ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ امەريكالىق سيفرلىق قىزمەتتەرگە سالىق ەنگىزەتىن كەز كەلگەن ەلدىڭ ا ق ش- قا ەكسپورتتايتىن بارلىق تاۋارىنا 100 پايىزدىق كەدەندىك باج سالىعى سالىناتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Euronews.
جۇما كۇنى ا ق ش پرەزيدەنتى ەكونوميكاسى بارعان سايىن امەريكالىق كومپانيالار باسىمدىققا يە سيفرلىق سەكتورعا تاۋەلدى بولىپ كەلە جاتقان ەۋروپا ەلدەرىنىڭ مۇنداي سالىقتى ەنگىزۋدى تالقىلاپ جاتقانىن سىنعا الدى.
- بۇل مالىمدەمە ەسكەرتۋ بولسىن: وسىنداي سالىقتى ەنگىزەتىن كەز كەلگەن ەل امەريكا قۇراما شتاتتارىنا جەتكىزىلەتىن بارلىق تاۋارىنا ەشقانداي ەرەكشەلىكسىز 100 پايىزدىق باج سالىعىنا تاپ بولادى، - دەپ جازدى دونالد ترامپ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
ول جاڭا باج سالىعى بۇرىن جاسالعان كەز كەلگەن ساۋدا كەلىسىمدەرىنەن باسىم بولاتىنىن ايتتى. ا ق ش پرەزيدەنتى مۇنداي تاريف وسىنداي سالىق ەنگىزۋگە ارەكەتتەنەتىن كەز كەلگەن مەملەكەتكە قاتىستى قولدانىلاتىنىن، ءبىراق بۇل رەتتە ەۋروپا ەلدەرىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
دونالد ترامپ امەريكالىق تەحنولوگيالىق الپاۋىت كومپانيالارعا حالىقارالىق دەڭگەيدە سالىق سالۋ نەمەسە ولاردىڭ قىزمەتىن رەتتەۋ باستامالارىنا ۇنەمى قارسى بولىپ كەلەدى. وتكەن جىلى ول مۇنداي سالىقتار مەن رەتتەۋ شارالارى «امەريكالىق تەحنولوگيالارعا زيان كەلتىرۋ مەن ولاردى كەمسىتۋگە عانا باعىتتالعانىن» مالىمدەگەن ەدى.
بۇل ەسكەرتۋ ترامپ بەلگىلەگەن 4 -شىلدە مەرزىمىنە از ۋاقىت قالعاندا جاسالدى. سول كۇنى ەۋرووداق پەن ا ق ش ەۋرووداقتان ەكسپورتتالاتىن تاۋارلاردىڭ باسىم بولىگىنە سالىناتىن باج سالىعىن 15 پايىز دەڭگەيىندە شەكتەيتىن ساۋدا كەلىسىمىن ىسكە اسىرۋدى باستاۋى ءتيىس.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش سەناتى ترامپتىڭ يرانعا قاتىستى اسكەري وكىلەتتىكتەرىن شەكتەۋدى كوزدەيتىن قاراردى قابىلداماي تاستاعانى حابارلاندى.
سونداي-اق ا ق ش سەناتى يرانمەن سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى قارار قابىلدادى.