ترامپ رەسپۋبليكالىق پارتيا سايلاۋدا جەڭسە، امەريكالىقتارعا 5 مىڭ دوللار تولەۋگە ۋادە بەردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قاراشادا وتەتىن ارالىق سايلاۋدا رەسپۋبليكالىق پارتيا كونگرەستەگى ۇستەمدىگىن ساقتاپ قالسا، ءاربىر ەرەسەك امەريكالىققا 5 مىڭ دوللاردان بەرۋگە ۋادە ەتتى.
ترامپ بۇل ۇسىنىسىن رەسپۋبليكالىق پارتيانىڭ ارالىق سايلاۋعا ارنالعان سەزىندە جاريالادى.
- ەگەر اتالعان پارتيا ا ق ش وكىلدەر پالاتاسى مەن سەناتتاعى ۇستەمدىگىن ساقتاپ قالسا، ەكونوميكامىزدىڭ وراسان زور جەتىستىگىنىڭ ارقاسىندا امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ ءاربىر ەرەسەك ازاماتىنا $5 مىڭ كولەمىندە ديۆيدەند تولەيمىن، - دەدى ترامپ.
اق ءۇيدىڭ باسشىسى مۇنى تابىستى كومپانيالاردىڭ ءوز ينۆەستورلارىنا ديۆيدەند تولەيتىنى سياقتى قادام دەپ ءتۇسىندىردى.
- بۇل ديۆيدەند تەك ا ق ش اۋماعىندا پايدالانىلۋعا ءتيىس. قاراجاتتىڭ كاناداعا، قىتايعا نەمەسە گەرمانياعا كەتىپ، سول ەلدەردە جۇمسالعانىن قالامايمىز. اقشا ەل ەكونوميكاسىنا قىزمەت ەتۋى كەرەك، - دەدى ول.
الايدا بۇل قاراجاتتى كىم بولەتىنى، ونىڭ جۇمسالۋىن ا ق ش ۇكىمەتى قالاي قاداعالايتىنى جانە مۇنداي تولەمدەردىڭ زاڭعا قانشالىقتى ساي كەلەتىنى ازىرگە بەلگىسىز.
2025 -جىلى ا ق ش- تاعى ەرەسەكتەردىڭ سانى شامامەن 267 ميلليون ادام بولعانىن ەسكەرسەك، ترامپ ۇسىنعان ديۆيدەندتەردى تولەۋگە $1,34 تريلليون قاجەت بولادى.
ايتا كەتەيىك، قازىرگى ساۋالنامالاردىڭ باسىم بولىگىندە دەموكراتيالىق پارتيا الدا كەلەدى. پارتيانىڭ وكىلدەر پالاتاسىنداعى باسىمدىعىمەن قاتار، سەناتتاعى باقىلاۋدى دا ءوز قولىنا الۋ مۇمكىندىگى جوعارى.
بۇعان دەيىن بيىل وتكەن فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى ا ق ش ەكونوميكاسىنا $18 ميللياردتان استام كىرىس اكەلگەنىن جازعان بولاتىنبىز.