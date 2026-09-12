ترامپ قاسىم-جومارت توقايەۆتى ەل تاۋەلسىزدىگىنىڭ 35 جىلدىعىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قاسىم-جومارت توقايەۆقا قازاقستان تاۋەلسىزدىگىنىڭ 35 جىلدىعى قارساڭىندا قۇتتىقتاۋ حاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپاٴسوز قىزمەتى.
-قۇرمەتتى پرەزيدەنت مىرزا!
قازاقستان تاۋەلسىزدىگىنىڭ 35 جىلدىعى قارساڭىندا جىلى لەبىزىمدى قابىل الىڭىز!
ميلليونداعان قازاقستاندىق استانادا جانە ەلدىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندە 1991 -جىلى رەسپۋبليكا تاۋەلسىزدىگى جاريالانعاننان بەرى كوزدىڭ قاراشىعىنداي ساقتاپ، ەسەلەي تۇسكەن باي مادەنيەتىن، تاريحي مۇراسىن جانە قايتالانباس كەلبەتىن ەرەكشە ماقتانىشپەن پاش ەتەدى.
مەملەكەتتەرىمىز اراسىنداعى كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى جوعارى باعالايمىن جانە مەن پرەزيدەنتتىك لاۋازىمدى اتقارعان ەكى مەرزىمدە قالىپتاسقان بەرىك بايلانىستى ودان ءارى نىعايتامىز دەپ سەنەمىن.
قازاقستان حالقىنىڭ باعىنا وراي، ءسىز سياقتى تەگەۋرىندى ءارى باتىل كوشباسشىسى بار. وسى قۋانىشتى ءساتتى سىزدەرمەن ءبولىسۋ – مەن ءۇشىن زور مارتەبە،-دەلىنگەن قۇتتىقتاۋدا.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان تاۋەلسىزدىگىنىڭ 35 جىلدىعىن بيىل -16 جەلتوقساندا اتاپ وتەدى. ەل تاۋەلسىزدىگىن 1991 -جىلى -16 جەلتوقساندا جاريالاعان بولاتىن.
وسىعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى ارنايى وكىلى ارقىلى قاسىم-جومارت توقايەۆقا ءوزىنىڭ قۇتتىقتاۋىن جولداعان بولاتىن.