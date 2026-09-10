ترامپ كومەكشىلەرىنە مەرەكەلىك سىيلىق رەتىندە 45 مىڭ دوللاردان اقشا تاراتتى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اق ۇيدەگى جاقىن ءۇش كومەكشىسىنە مەرەكەلىك سىيلىق رەتىندە 45 مىڭ دوللاردان، تاعى ءبىر قىزمەتكەرىنە 20 مىڭ دوللار قولما-قول اقشا بەرگەن.
اقشا العانداردىڭ قاتارىندا ترامپتىڭ حاتشىسى ناتالي حارپ، قوعاممەن بايلانىس جونىندەگى كەڭەسشىسى مارگو مارتين جانە پرەزيدەنت كەڭسەسى وپەراتسيالارى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى چەمبەرلەن حارريس بار. ال وپەراتسيالار جونىندەگى تاعى ءبىر كومەكشى ۋولت ناۋتاعا 20 مىڭ دوللار بەرىلگەن.
اق ءۇيدىڭ قارجىلىق ەسەبىندە بۇل تولەمدەر «مەرەكەلىك اقشالاي سىيلىق» رەتىندە كورسەتىلگەن. الايدا سىيلىقتار قوعامنىڭ نازارىن اۋداردى. ويتكەنى ا ق ش زاڭناماسىندا فەدەرالدى قىزمەتكەرلەردىڭ مەملەكەتتىك جالاقىسىنان بولەك سىياقى الۋىنا شەكتەۋلەر بار.
اق ءۇي وكىلى دەۆيس ينگل سىيلىقتاردىڭ زاڭ مەن ەتيكا تالاپتارىنا سايكەس كەلەتىنىن مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ترامپتىڭ ءوز اينالاسىنداعى ادامدارعا مەرەكەلىك سىيلىق بەرۋ ءداستۇرى بۇرىننان بار جانە بۇل تولەمدەر ولاردىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتىنە بايلانىستى ەمەس.
24.kz